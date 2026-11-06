Las autoridades avanzan en la identificación de los presuntos responsables de la muerte de una osa de anteojos y sus dos crías en la región Huánuco, luego de que fotografías de los animales sacrificados fueran difundidas en redes sociales y generaran preocupación por la afectación a esta especie protegida.

El 31 de octubre, un testigo cuya identidad permanece en reserva declaró ante agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional de Huánuco y proporcionó información sobre al menos tres pobladores que estarían involucrados en la muerte de los ejemplares.

Según las investigaciones preliminares, el testimonio permitió conocer las identidades de los sospechosos, el lugar donde habrían ocurrido los hechos y lo que se habría realizado con los cuerpos de la osa y sus oseznos.

Policía llegó hasta comunidad de Churubamba

Como parte de las diligencias, efectivos de la unidad especializada se trasladaron a la comunidad campesina de Huaricancha, ubicada en el centro poblado de Utao, distrito de Churubamba.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con las autoridades comunales, quienes confirmaron que las personas señaladas residen en la jurisdicción y manifestaron su disposición para colaborar con las investigaciones.

Con la finalidad de reunir mayores elementos que permitan esclarecer el caso, la unidad policial recomendó efectuar una diligencia de constatación en la zona, programada para el 3 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

Fiscalía y Gobierno Regional intervienen en las investigaciones

El Gobierno Regional de Huánuco informó que representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Gerencia Regional de Recursos Naturales acudieron al sector para desarrollar las diligencias correspondientes.

La muerte de los tres animales ha generado especial preocupación debido a que el oso de anteojos es una especie emblemática del Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish y cumple un papel importante en la conservación de los ecosistemas andinos.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que murieron los ejemplares y establecer las responsabilidades de las personas presuntamente involucradas.