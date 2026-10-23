La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco inició diligencias para esclarecer la presunta utilización de maquinaria de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) en actividades de extracción ilegal de material no metálico del río Huallaga.

La investigación se desarrolla tras el operativo ejecutado el 15 de octubre en el sector de Tishgo, centro poblado de Matibamba, donde efectivos de la Policía de Medio Ambiente encontraron maquinaria pesada y volquetes realizando trabajos de extracción y traslado de material de acarreo.

Como parte de las diligencias, la fiscal Laura Agui Esteban dispuso efectuar peritajes de identificación vehicular a seis unidades intervenidas que presuntamente pertenecerían a la DRTC Huánuco.

Según el informe policial, la intervención se realizó después de recibir información sobre posibles actividades extractivas no autorizadas en la margen derecha del río Huallaga. Antes de ingresar al lugar, los agentes utilizaron un dron para registrar mediante fotografías y videos las condiciones de la zona.

Durante el operativo se identificaron seis volquetes, tres excavadoras sobre orugas y un cargador frontal que participaban en labores de extracción, selección y transporte de material.

Material era trasladado a obra pública

De acuerdo con las declaraciones recogidas durante la intervención, parte de las piedras y otros materiales extraídos eran transportados hacia la obra de mejoramiento de la transitabilidad urbana del jirón Malecón Walker Soberón.

Los agentes encontraron a varios operadores y conductores trabajando con la maquinaria. También intervinieron a personas que realizaban labores de apoyo y vigilancia de la zona de extracción.

Uno de los trabajadores sostuvo que la cantera contaba con autorización para extraer y acondicionar material de acarreo, afirmación que deberá ser verificada durante las investigaciones.

La Policía advirtió que las actividades habrían afectado aproximadamente 600 metros cuadrados de terreno, donde parte de los árboles de sauce quedaron cubiertos por material excedente.

Asimismo, se identificó una acumulación de piedras y desmonte que se extendía por unos 100 metros y que habría reducido el cauce natural del río Huallaga. En otra superficie aproximada de mil metros cuadrados se encontraron depósitos de piedras de distintos tamaños.

Según el reporte policial, las tres excavadoras, el cargador frontal, los volquetes, una zaranda metálica y aproximadamente 800 metros cúbicos de material no metálico fueron valorizados en S/ 4 584 000.

Los hechos son investigados por la presunta comisión de delitos ambientales, entre ellos minería ilegal, contaminación y alteración del ambiente o paisaje.

La Policía cuenta con un plazo de 50 días para desarrollar las diligencias correspondientes, determinar la procedencia de la maquinaria y esclarecer si existían autorizaciones para la extracción del material.