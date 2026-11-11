Una joven perdió la vida tras ser atropellada por un trimóvil durante la noche de ayer martes 10, en la cuadra 8 del jirón 28 de Julio, cerca de la intersección con el jirón Huánuco, en pleno centro de la ciudad.

Según los primeros reportes, la víctima cruzaba la pista cuando fue impactada por el vehículo, que posteriormente terminó volcado sobre la vía. La joven falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Imágenes de cámaras de seguridad mostrarían que el trimóvil circulaba a excesiva velocidad antes del atropello, aunque las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación.

Hasta la zona llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional, personal del SAMU y agentes de Serenazgo para atender la emergencia. También se apersonó al lugar la fiscal de turno que realizó el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes, así como el retiro del trimóvil. La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada.

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