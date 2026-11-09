Un hombre de 33 años perdió la vida luego de que la motocicleta que conducía se despistara y terminara cayendo por una pendiente en el sector de Chichipón, ubicado en el distrito y provincia de Huacaybamba, región Huánuco.

La víctima fue identificada como Elías Rodríguez Romero (33), quien falleció en el lugar del accidente debido a la gravedad del impacto.

Según las primeras diligencias policiales, el hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta Pulsar de color rojo cuando, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el control de la unidad y cayó hacia una pendiente.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el exceso de velocidad habría contribuido al despiste, aunque esta circunstancia deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes.

Investigan circunstancias del accidente

Tras conocerse el hecho, efectivos de la Comisaría de Huacaybamba acudieron al lugar junto con un representante del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades procedieron con el levantamiento del cadáver y dispusieron su traslado a la morgue para los exámenes de ley.

De manera preliminar, tampoco se descarta que Rodríguez Romero estuviera retornando a su vivienda después de participar en las actividades por el 41º aniversario de la provincia de Huacaybamba.

Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada y forma parte de las circunstancias que deberán esclarecerse durante las investigaciones del accidente.