Un trabajador de construcción civil perdió la vida luego de sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en la construcción de una vivienda en el sector de Cabrito Pampa, en Huánuco.

La víctima fue identificada como Miguel Nolasco Hipolo (66), quien resultó gravemente herido la tarde del domingo 8 de noviembre, cuando una estructura metálica utilizada en las labores de construcción cayó sobre su cuerpo.

De acuerdo con información preliminar, el obrero se encontraba realizando trabajos de carga de arena cuando un plato de metal perteneciente a un sistema de poleas se desprendió y lo golpeó violentamente.

Falleció pese a ser trasladado de emergencia

Tras el accidente, el trabajador fue auxiliado y evacuado con vida al Hospital Regional Hermilio Valdizán, donde ingresó al área de trauma shock debido a la gravedad de sus lesiones.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Nolasco Hipolo falleció como consecuencia de un hemoneumotórax, traumatismo vertebromedular dorsal y traumatismo torácico cerrado, lesiones que comprometieron gravemente su columna vertebral y tórax.

Fiscalía investiga circunstancias del accidente

El fallecimiento fue comunicado a la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, que dispuso las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Un representante del Ministerio Público, acompañado por efectivos del área de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal, acudió al hospital para realizar el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias en las que cayó la estructura metálica y establecer si existieron deficiencias en las medidas de seguridad durante los trabajos de construcción.