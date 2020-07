Los hospitales de Huánuco han colapsado en su totalidad, ante el avance de personas contagiadas con COVID-19. Con más de 90 personas hospitalizadas en el área de cuidados intermedios y 9 en UCI, el Hospital II EsSalud-Huánuco ha sobrepasado su aforo de atención. Los pacientes son atendidos en la capilla del nosocomio.

A esto se suma, que gran parte de los asegurados que presentan sintomatología del virus COVID-19, son atendidos en los pasillos y salas de recepción del hospital, expuestos al público.

Interior de capilla fue modificada para atender a pacientes

En las imágenes obtenidas por Diario Correo, se puede visualizar claramente, como los interiores de la capilla fue modificada, para la instalación de camas hospitalarias, donde hoy reciben atención los asegurados.

“Se ha solicitado la implementación de un centro de campaña, con 100 camas de hospitalización y 20 de UCI. Otro de los problemas que afrontamos en EsSalud, es la falta de personal médico y enfermeros, nos hace falta balones de oxígeno”, aseveró Rosulo Narciso Abad, jefe del Cuerpo Médico de EsSalud-Huánuco.

Asimismo, aseguró, que los pacientes asegurados que deberían ser referidos al Hospital de Huariaca, permanecen en Huánuco, por la falta de profesionales en ambos nosocomios.

“El problema en el hospital de Huariaca, es que no tiene personal. Si no hay, médicos, no hay enfermeros, que puedan atender a los pacientes que referimos, es la misma cosa”, sostiene el jefe del Cuerpo Médico.

Pese a la crisis que hoy atraviesa el sistema de salud de Huánuco, los galenos del referido nosocomio, quienes se encuentran en la primera línea de batalla frente a la pandemia, no darán su brazo a torcer ante la carencia.