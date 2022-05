La Defensoría advirtió que el puesto de salud de Pucayacu, en Huánuco, no cuenta con el servicio de agua hace dos años porque el sistema de bombeo no funciona. Al respecto, el director de la red mencionó que, si bien está programada la mejora del servicio, existe una demora debido a que no están precisadas las partidas presupuestales por parte de la municipalidad distrital. Tras la intervención, la autoridad local se comprometió a realizar las gestiones.

De otra parte, sobre la reunión realizada con el director de la Red de Salud de Leoncio Prado (RSLP), la Defensoría advirtió la importancia de superar las limitaciones advertidas en la prestación de los servicios de salud en esta provincia de Huánuco. Esta situación, que viene afectando a la población y al personal de salud, ocasionó compromisos de las autoridades competentes, cuyo cumplimiento será supervisado por la institución defensorial.

Una de las preocupaciones de la institución es la ocurrencia de seis muertes maternas y seis neonatales en la región. Al respecto, el director ejecutivo de la Red indicó que se vienen investigando dos muertes maternas (una por causa directa y otra indirecta) en su jurisdicción, estando judicializada una de ellas. Ante ello, indicó que se ha considerado la mejora en la atención de los partos con la ampliación del servicio en el EESS I-III de Castillo Grande y la capacitación presencial descentralizada al personal del área de materno.

Respecto a las muertes neonatales, informó que están analizando los tres casos registrados por la Red de Salud, están pendientes de discusión y se abordarán a fines de junio con el comité interno.

