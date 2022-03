El centro poblado de Puerto Súngaro, en el departamento de Huánuco por mes registra entre tres a cinco secuestros y asesinatos, informó el alcalde Hipólito Caycho. Situación que tiene en zozobra a los pobladores, quienes demandan apoyo de la Policía.

“Los ilegales operan desde hace 10 años en Puerto Inca , pero con la pandemia se han fortalecido mientras la policía no estaba. Solo en Puerto Súngaro hay 74 bares que no son multados ni supervisados por la Municipalidad Provincial de Puerto Inca”, comentó la autoridad. Puerto Súngaro cuenta con siete serenos para monitorear el territorio y no tienen vehículos ni cámaras de videovigilancia.

Asociación de indígenas se pronuncia contra ola de violencia

La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (Arpi - SC) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que agrupan a más de 400 comunidades de Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali y Loreto, s e pronunciaron en contra de “la ola de violencia que viven las comunidades indígenas causada por el avance de las actividades ilegales, potenciado por los proyectos de infraestructura sin sustento y la corrupción estatal”.

El Área de comunidades indígenas y campesinas de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco informó que la comunidad Santa Teresa cuenta con el título de propiedad de 2.901 hectáreas en el distrito de Puerto Inca desde 1984 y, en el mismo año, la comunidad Cleyton tituló 3.976 hectáreas. Ambas comunidades se encuentran cerca a la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, que es acechada por la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y tráfico de tierras. Estas actividades ilegales han incrementado los bares, la prostitución y el sicariato en Puerto Inca.

