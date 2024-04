Eliol Guzman Camacho o “Dany” (23), fue sentenciado a cadena perpetua luego de que la Fiscalía Mixta de Monzón lograra probar el delito contra la libertad sexual, en la modalidad tocamientos indebidos y actos libidinosos- violación sexual de un menor de edad. La agraviada es una niña de 9 años, a quién el sujeto, que ahora se encuentra prófugo y con orden de captura, abusó desde que tenía siete años de edad.

Sobre el caso, el fiscal provincial David Melgarejo, Alcedo sustentó el requerimiento acusatorio ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Leoncio Prado; luego de conocer los hechos suscitados entre el 2013 y 2017. El correlato indica que la agraviada vive en la localidad de Caunarapa, distrito de Monzón - Huamalíes a pocos metros de la casa del sentenciado.

Este hecho ha sido determinante para que se produzcan las agresiones sexuales en contra de la niña, desde que tuvo siete años, hasta los nueve. La primera vez que la niña sufrió esos actos fue en el 2013 cuando fue llevada con engaños hasta un baño y luego fue presa de actos libidinosos; posteriormente en el 2014, cuando la agraviada tenía ochos años, Guzmán Camacho la llevó detrás de su casa, en un descampado, indicándole que ahí estaba su mamá que había muerto.

La desesperación de la menor hizo que no mediara el peligro y cuando llegó no halló nada; no obstante, el sujeto aprovechó para nuevamente hacerle actos contra el pudor. El 2015, ocurrió lo mismo, esta vez en el segundo piso de su casa, aprovechando que sus padres no estaban en el lugar. El 23 de octubre del 2016, a pocos días que la menor cumpliera nueve años de edad, el acto de violación sexual fue consumado en el monte, detrás de una vivienda.

En esa oportunidad, Guzmán Camacho luego del hecho huyó del lugar. Pero hubo una quinta vez cuando la niña esperaba a una amiga; el sujeto la llevó al monte. Este hecho motivó contar a la niña a sus padres, los mismos que asentaron la denuncia en el mes de agosto del 2017. De acuerdo a la versión de la menor agraviada, no contó lo sucedido a sus padres, por temor a que Eliol Guzmán atentará contra sus vidas. En la sentencia, ordenada por el Poder Judicial, Eliol Guzmán deberá pagar una indemnización de S/ 45 000 a favor de la parte agraviada.