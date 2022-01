La construcción de un muro de contención, mantenimiento y reubicación de las tuberías de agua y desagüe, es la solicitud de los vecinos residentes del comité 14 de Santa Rosa Baja – AA-HH. Aparicio Pomares, remitida a EPS Seda y la Municipalidad Provincial de Huánuco. Decenas de viviendas corren el peligro de colapso por las fugas.

inundación. Cabe recordar que, el 27 de diciembre del 2021 la rotura de una tubería matriz inundó decenas de viviendas y derrumbó un muro de una casa ; asimismo, la filtración de agua debilitó gran parte del pasaje Vilcanota, el cual estaría por colapsar. Sin embargo, tanto la municipalidad como la empresa prestadora del servicio, estarían haciendo oídos sordos a los reclamos, según denuncias los agraviados.

El 28 de diciembre del año pasado, el presidente de la Asociación Vecinal comité 14 Santa Rosa Baja, hizo llegar dos memoriales al despacho del gerente general de Seda. En primer documento solicitan la construcción de un muro de contención; mientras que, en el segundo la reubicación y mantenimiento de las tuberías, las cuales se encuentran expuestas al aire libre.

“Debido a la falta de mantenimiento de los tubos de agua y desagüe, en el pasaje Vilcanota, se han derrumbado las bases por las filtraciones de agua. Necesitamos urgente la construcción de un muro”, señala el memorial.

Uno de los más afectados por este problema fue el señor Florentino Mendoza López, domiciliado en la Mz. I. lote 01, quien, tras el aniego una parte del muro de su vivienda se derrumbó por la filtración de agua. “(…) he sufrido una gran pérdida económica. Mis cosas se han enterrado por el derrumbe y prácticamente me he quedado en la calle, mis vecinos temen que pase lo mismo”, dijo Mendoza.

Como este, existen una decena de casos y, vecinos temen por la vida de sus familias ante un acontecimiento similar a lo ocurrido el pasado 27 de diciembre . Felizmente aquella oportunidad no se registraron víctimas que lamentar, pero si daños a la propiedad.

