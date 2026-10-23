Con la participación de autoridades educativas, delegaciones escolares, docentes y padres de familia, la Institución Educativa César Vallejo de Paucarbamba conmemoró sus 39 años de vida institucional, reafirmando su compromiso con la formación académica personal de la juventud.

La ceremonia central contó con la presencia del director regional de Educación, Kelvin Álvarez Matos; el director de la UGEL Huánuco, Dr. Francisco Pérez Naupay; el director de la institución educativa, Roger Rufino Meléndez; y el exdirector de la emblemática institución, Raúl Alejo Clemente, entre otras personalidades.

Durante el acto protocolar, se rindió homenaje a los docentes y exalumnos que, a lo largo de casi cuatro décadas, han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la institución, dejando huella en la formación de numerosas generaciones de estudiantes.

Uno de los principales temas abordados durante la celebración fue la necesidad de contar con una nueva y moderna infraestructura educativa. En su discurso, el director de la UGEL Huánuco, Dr. Francisco Pérez Naupay, señaló que esta aspiración constituye uno de los mayores anhelos de la comunidad educativa.

La autoridad educativa destacó que docentes, padres de familia y estudiantes merecen ambientes adecuados, seguros y acordes con las exigencias pedagógicas del siglo XXI, que contribuyan a mejorar los aprendizajes y brinden condiciones óptimas para la formación integral de los futuros ciudadanos.

Asimismo, Pérez Naupay dirigió un mensaje a los jóvenes, exhortándolos a practicar valores esenciales para la convivencia, como la cortesía, el respeto y el saludo cotidiano. Subrayó que estos hábitos, aunque sencillos, son fundamentales para fortalecer las relaciones interpersonales y contribuir a una sociedad más respetuosa y solidaria.

En sus 39 años de trayectoria, la Institución Educativa César Vallejo de Paucarbamba celebra el camino recorrido y renueva sus expectativas de desarrollo, con la esperanza de que el anhelo de una nueva infraestructura se concrete en beneficio de las actuales y futuras generaciones de estudiantes.