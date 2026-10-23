Representantes de la UGEL Huánuco y del Centro de Salud Mental Comunitario de la UNHEVAL “Dr. Jesús Virgilio López Calderón”, mediante una serie de acuerdos, buscan garantizar una educación inclusiva y proteger la salud mental de niños y adolescentes.

Las autoridades acordaron hacer un trabajo conjunto enfocado en eliminar barreras de aprendizaje y atender a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. El encuentro reunió a especialistas de los servicios de apoyo educativo SAE, SAEI, SAANEE y CREBE con el equipo del centro de salud mental.

Ambas entidades coincidieron en señalar que el rendimiento académico no puede aislarse del bienestar emocional, psicológico y social. El objetivo es evitar que las dificultades personales o familiares se traduzcan en deserción o exclusión escolar.

Los acuerdos alcanzados entre ambas instituciones expresan reflexión y el compromiso institucional de, en primer lugar, fortalecer el trabajo articulado entre Educación y Salud mediante la consolidación constante de los servicios de la UGEL Huánuco y el centro de salud, garantizando una atención humana e integral.

Asimismo, reflejan la firme convicción de promover la sensibilización y el fortalecimiento de las familias con jornadas de orientación sobre el desarrollo socioemocional, ampliar la articulación con la Red de Salud Huánuco mediante una reunión ampliada, e impulsar el seguimiento coordinado de los estudiantes que requieren apoyo para detectar oportunamente las barreras educativas.

En representación de la UGEL Huánuco participó el coordinador local del SAE, Lic. Lincoln Esteban Alvino, junto a los especialistas de los servicios de apoyo educativo SAE, SAEI, SAANEE y CREBE, quienes sostuvieron esta reunión con el equipo del Centro de Salud Mental Comunitario Universitario.

Finalmente, esta alianza interinstitucional reafirma que la educación inclusiva va más allá del simple acceso a las aulas: exige eliminar barreras, acompañar a las familias y asegurar entornos comunitarios seguros y empáticos donde cada niño y adolescente pueda aprender, convivir y desarrollar plenamente todo su potencial.