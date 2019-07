​Jesús Ortiz Morote: "Leer y hablar bien transforma la vida"

Síguenos en Facebook

Jesús Arturo Ortiz Morote, tiene el grado de doctor en Educación, es Magister en Problemas de Aprendizaje y actualmente es docente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Medrano. Ortiz (UNHEVAL), es de una familia militar. Pero también académica, por ser nieto del famoso antropólogo Efrain Morote Best, exrector de la Universidad de Huamanga (Ayacucho) y la Universidad Nacional del Centro de Perú (Huancayo), viene honrando la tradición y ha mantenido un perfil al servicio de la educación huanuqueña. En una entrevista con Correo, el especialista revela que la población no distingue entre los problemas de aprendizaje, y lo confunden como un factor solamente académico.

¿Los problemas de aprendizaje son amplios?. Claro, en realidad no solo son de niños sino de personas adultas. Por ejemplo, existen alumnos de 5to año, que sufren digrafía, que es un trastorno del aprendizaje que consistente en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura (lápiz, bolígrafo, rotulador...); ó para cálculo matemático como es discalculia, estos problemas que pueden estar en cuarto año o tercero año, se requiere una terapia especializada, para mejorar la calidad de vida.

¿Dónde inicia los problemas del aprendizaje?. Todo comienza en la genética, pero es una pequeña porción, en la época de la gestación y durante el parto, cuando se demoran en nacer. No solo existen problemas en el aprendizaje si no también en lenguaje. Los problemas de la disfemia (tartamudez) es un trastorno del habla, y dislalia que son trastornos combinados del habla y del lenguaje, dichos problemas también son problemas que se pueden tratar. Los problemas de aprendizaje también pueden ser adquiridos, ambientados o genéticos.

¿Existe un centro de rehabilitación en Huánuco?. Para empezar no existe un centro de rehabilitación para personas niños y adultos, estos establecimientos especializados en problemas de aprendizaje donde le hacen un diagnóstico no son la prioridad para las autoridades, solamente existe escuelas comunes o colegios para niños con habilidades especiales.

Todos confunden un problema de aprendizaje con el académico. ¿Cuál es la diferencia?. Sí, existe una gran confusión una cosa son los problemas de aprendizaje, a que los especialistas nos educamos y otro el rendimiento académico. Un problema de aprendizaje es cuando uno no puede aprender a leer, o en matemática ese alumno no puede diferenciar los signos. Eso no es no es un problema de rendimiento académico. En Lima había un alumno de 5 grado de primaria, que no sabía escribir su nombre, se llamaba Renzo, porque le pasan de año porque el padre era el mecenas del colegio.

¿Cómo poder identificar algunas señalas de problemas de aprendizaje?. Cuando se demora en aprender, tú puedes esperar en segundo grado y cuando está en cuarto y no lee, ya está en una disfuncional cerebral, que es muy común.

¿En inicial podemos decir que existe un problema de aprendizaje? En educación inicial no se puede hablar de problemas de aprendizaje, cuando hay un lenguaje en desarrollo. Recién, cuando estas en primaria ahí podemos intervenir.

¿La dislalia y disfemia, se puede curar? Si se puede, hay algunos casos que son curables y se hace tratamiento. Maicelo es un caso de dislalia y muchas veces por una mala posición de la lengua. Si se hace una buena posición, todo es tratable , nosotros tenemos nuestro guante de dedo y diferentes instrumentos.

¿Mejora la calidad de vida de las personas? No mejora, cambia la vida de las personas, saber leer, escribir y no tener problemas al hablar. Eres una nueva persona en la sociedad.

Jesús Ortiz Morote : Es especialista en Problemas de Aprendizaje y licenciado en Educación en el área de Psicología y Filosofía y tiene estudios de Psicología.