Jousé Coz : "No olvidemos porque cerró el Congreso de la República"

Josué Coz Caqui, es una de la jóvenes promesas que tiene la política huanuqueña y en sus años ha podido consolidar su carrera. Ahora como joven pide recordar a la población los motivos del cierre del Congreso de la República.

¿Cómo ves la política actual? José Carlos Mariátegui señala que “Tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional, pero tenemos también el deber de no ignorar la realidad mundial. El Perú es el fragmento de un mundo que sigue una trayectoria solidaria.” La crisis política en Latinoamérica, primero en Ecuador, ahora en Chile, es una muestra que los políticos gobiernan de espalda al pueblo y están preocupados en favorecer a las grandes empresas y no por la población que los eligió. Lo mismo pasó con la mayoría fujiaprista en el Congreso, razón por la cual es necesario renovar la clase política, para construir un mejor país para todos los peruanos.

¿Cambió en algo el Perú el Cierre del Congreso? Si, se dio un mensaje a todos los políticos, que la población está harto de los políticos corruptos, que llegan al poder para lucrarse y beneficiarse, para blindarse y cometer fechorías. Es la oportunidad de volver a comenzar eligiendo a candidatos que estén dispuestos a escuchar a la población, a caminar con ellos y de crear leyes a favor de los maestros, del sector salud, del sector agrario, de los pensionistas y el medioambiente.

¿Cómo te sientes al ser un líder joven en la política? Es un gran desafío representar con coherencia, honestidad y lealtad a la juventud de hoy, ya que ellos son informados, leen y no se dejan engañar por los politiqueros. Pero estamos convencidos de que, si se puede servir a la población de todo corazón, por esa razón iniciamos este largo camino que nos queda por recorrer de ser parte del cambio que necesita nuestro país.

¿Es momento de los jóvenes? Jorge Basadre en su mensaje dirigido a los jóvenes decía “nuestras acciones deben basarse en la ética del carácter, la cual se sostiene en principios fundamentales, como son la integridad, justicia social, equidad, dignidad humana y honestidad; los cuales no deben ser ajenos a los peruanos, puesto que somos herederos de nuestra Trilogía Andina, que predica honradez, laboriosidad y veracidad. Yo creo que, si es el momento de los jóvenes, pero con principios fundamentales como la honradez, el respeto y con valores morales firmes, que no se vendan y negocien sus principios.

¿Cuál son los principios del Frente Amplio? El Frente Amplio es un partido que nace en las luchas sociales con nuestro líder Marco Arana, en defensa del agua y el medioambiente en la región Cajamarca. Desde esa fecha, hasta hoy el FA es la suma de varias organizaciones sociales y nos reafirmamos en la luchan por combatir la contaminación ambiental, del capitalismo opresor y depredador, buscando justicia social para todos los peruanos.

¿En qué momento cambiará el país? En el momento que decidamos organizarnos, cerrarle la puerta a los oportunistas y personas que en cada campaña electoral andan buscan vientres de alquiler, sin formación e ideología política, sin ideario y propuestas claras.

¿Cuáles son las propuestas? Soy un hombre de partido, desde casi cuatro años, me invitó al FA un gran amigo Santiago Veliz, desde esa fecha hasta hoy cumplo mi deber como militante y a solicitud de un sector de la juventud, de maestros y agricultores, decidí participar en estas contiendas electorales. Estamos en el proceso de las elecciones internas, razón por la cual no daré mayores detalles hasta que la lista nacional sea publicada por el Comité Político Nacional. Pero el Frente Amplio ya lo demostró, siempre estará a favor de la clase trabajadora, de los maestros, agricultores, del sector salud, de los pensionistas y del medioambiente. No olvidándonos en la lucha frontal contra la corrupción.