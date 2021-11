Alianza Universidad de Huánuco le dijo adiós a la máxima categoría del fútbol profesional tras perder ante el Ayacucho FC. Los azulgranas el 2022 jugarán en la Segunda División (Liga 2)

El equipo de Huánuco sufrió ese fatal desenlace tras sumar diez partidos consecutivos sin obtener una victoria en la Liga 1. “Es su peor racha en el fútbol profesional, superando los nueve que sumó en 1991, año de su primer descenso, cuando se llamaba Alianza Huánuco”, apuntó el periodista Roberto Gando.

Tras la consumación del descenso de Alianza Universidad, los usuarios de las redes sociales no tuvieron piedad con Julio César Uribe , a quien señalaron como uno de los principales responsables del fracaso deportivo del conjunto huanuqueño.

Los comentarios en contra de el ‘Diamante’ fueron tan diversos como crueles. “Ayer se retiró Carlos Orejuela de la #LIGA1BETSSONXGOLPERU, hoy debería retirarse el diamante Julio César Uribe, como jugador maravilloso, pero como técnico dejó mucho que desear, mandó al descenso en el 2017 al @Ciclonnorte y este año a @AlianzaUDH” , escribió un usuario.

“Julio César Uribe persona no grata en Huánuco, lo mandó a la baja. De los peores técnicos del fútbol peruano, puro floro”, “recién me entero que Julio César Uribe, el entrenador más palabreador y arrogante del fútbol peruano, descendió con Alianza Universidad”, “hay que regalarle un curso de capacitación a Julio César Uribe por que parece se quedó en el tiempo”, fueron algunos otros comentarios que dejaron los internautas.

“Víctimas de nuestros errores”

Tras el cotejo, el ‘Diamante’ dio sus impresiones sobre el trámite del partido: “No hay reproche, hay el malestar normal de todos y lo entiendo, pero de cara al futuro, que las lágrimas de hoy se conviertan en las sonrisas de mañana. El mundo no se acaba aquí, es como recuperarme de lo que me ha tocado perder. Por lo que hizo el equipo no se merecía esto”, afirmó Uribe.

Asimismo, Julio César Uribe habló de lo que fue la campaña en la Fase 2 enfocados en salvar la permanencia en la primera división: “Hemos sido víctimas de nuestros propios errores y todo lo que intentamos ofensivamente no alcanzó. Fuimos muchas veces previsibles, tenemos que ser puntual en elaborar el equipo de acuerdo a los jugadores que tenemos. Todos lamentamos hoy el perder la categoría”.

El cambio de Jack Durán

El delantero del cuadro azulgrana, Jack Durán ingresó a los 52 minutos del partido para buscar el triunfo de su equipo, pero sorpresivamente fue cambiado a los 69 minutos. Este hecho generó la incomodidad de Durán, quien pateó de forma violenta una silla que se encontraba al costado del ‘Diamante’.

Además, según la reportera que cubría el cotejo, el exfutbolista de Alianza Lima le reclamó al estratega y se puso a llorar por la frustración de no poder ayudar a su club. En las imágenes de la transmisión se puede apreciar al futbolista de 29 años muy mortificado por lo ocurrido y siendo consolado por sus compañeros.

Sobre el cambio, el ‘Diamante’ comentó: “Él tuvo una reacción y el árbitro le perdonó una expulsión, uno como entrenador tiene que reaccionar al cuidar que no lo vayan a expulsar, pero desafortunadamente le tocó salir, no hubo ninguna mala intención. Solo debo cuidar que por alguna mala actuación emocional me vaya a quedar con un hombre menos”.

