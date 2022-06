El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, Resolución N° 00307-2022-JEE-HNCO/JNE declaró improcedente la inscripción de la lista de Avanza País de distrito de Amarilis. Con la decisión tomada por el órgano electoral, se estaría dejando fuera de carrera a la candidata Vilma Vara y su lista de regidores.

El JEE argumenta que la decisión se declarar improcedente la candidatura de Vara y su lista de regidores se debe a que el “formato de Declaración Jurada de Hoja de Vida, Declaración Jurada de no tener deuda de reparación civil (Anexo 2), Las solicitudes de Licencia sin Goce de haber, entro otros documentos, del candidato a Alcalde y de los candidatos a Regidores antes mencionados, el personero legal (Paolo Ricardo Pastrana Salinas) NO HA CUMPLIDO CON SUBSANAR, en consecuencia, en aplicación del artículo 31° numeral 31.1 del Reglamento que señala: “El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no subsanación de las observaciones efectuadas, (…)”. se debe declararse la improcedencia de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Amarilis Provincia de Huánuco Departamento de Huánuco (SIC)”.

Correo llamó a miembros del partido Avanza País, para tomar su versión sobre el caso, pero no obtuvo respuesta.

Candidata apelará ante el Jurado Nacional de Elecciones

Al promediar las 10: 40 p.m. la candidata Vilma Vara en comunicación vía celular con Correo, sostuvo que mañana a primera hora presentarán su recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Hay cosas extrañas en está decisión del JEE de Huánuco. Nosotros hemos presentado todos los documentos y puede haberse no firmado algunas hojas, pero eso también sucedió en otras candidaturas de mi misma agrupación política, pero eso no se observó, es algo extraño. Tenemos tres días para apelar ante el JNE”, sostuvo Vara al tiempo de indicar que su campaña está cada día más fuerte y que sus seguidores no deben desfallecer.

