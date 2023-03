La exgerente del gobierno regional, Graciela Alcedo Guillermo, para quien la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva por integrar supuestamente la organización criminal “Los Negociadores de la Región”, durante la audiencia pidió a la jueza, entre llantos, que la investigan en libertad, más no en prisión.

autodefensa. “Para mí es humillante estar privada de mi libertad hace 19 días sin derecho a nada, estar hacinado en un lugar sin las condiciones mínimas, sin poder dar un abrazo de buenas noches a mis hijos y esposo. El sufrimiento no solamente es mío, sino de toda la familia porque tengo una reputación intachable, tengo muchos años de experiencia laboral y solamente por ser funcionaria publica y haber ocupado un cargo de confianza que se me otorgó (Juan Alvarado Cornelio) me van a juzgar de esta manera”, dijo Alcedo en la audiencia.

En esa medida, sostuvo que ella está dispuesta a que la investiguen y va dar las facilidades para que se esclarezca este caso, y “no tiene por qué correrse de la justicia”.

Además dijo que tiene arraigo familiar y esta casada hace 20 años y vive en el mismo lugar, jirón Huallaga 201 Cayhuayna-Pillco Marca donde la justicia la ha perseguido 2 años y 8 meses.

“Por favor señora juez (Merari Trujillo Padilla) le pido que mi investiguen en libertad y no privándome de ella por 3 años que sería desastroso para mí y mi familia. Siempre actué en mis funciones de buena fe y en el marco de las leyes”, señaló.

Alcedo desconoce de organiacicón criminal

Dijo que desconoce de la existencia de la organización criminal con la que la vinculan. De mismo modo sostuvo que desconoce de la existencia de empresas fantasmas o de fachada que han sido manejados por los hijos y sobrino del exgobernador, Juan Alvarado.

Refirió que nunca se le pasó por la cabeza de fugarse fuera del país, más por el contrario está llana en dar la cara pero en libertad.