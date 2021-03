Rescatar al Perú del poder de las mafias ofreció Jonhy Lescano, candidato a la presidencia de la República por el partico Acción Popular tras su llegada a este departamento en campaña proselitista con miras a la Elecciones Generales del 11de abril.

“No es posible que seis ex presidentes de la República se encuentran en investigación por delitos de corrupción. En el país al año termina 30 mil millones de soles en corrupción y eso se tiene que parar ” afirmó al indicar que en su eventual Gobierno aplicarán la muerte civil para los funcionarios, igual para los malos empresarios.

Refirió que él tiene la moral para luchar frontalmente contra la corrupción porque nunca utilizó la política para enriquecerse, nunca recibió dinero de los bancos y menos de empresas brasileñas corruptas.

En esa medida dijo que su lema es el Ama Sua, Ama LLulla y Ama Quella ( no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso). Refirió que Acción Popular va gobernar con honestidad y honradez, tal como lo hicieron los expresidentes Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua.

Lescano denunció que a raíz de las preferencias en intención de voto su candidatura es presa de la guerra sucia en las redes sociales como ocurrió en la época del montesinismo, y hasta amenazas y vinculaciones con el terrorismo. “Yo de terrorista no tengo nada, me dicen que soy abusador y eso viene de delincuentes que se han infiltrado en la política” manifestó.

De igual manera dijo que tratan de vincularlo con el presidente regional, Juan Alvarado Cornelio, quien también es de Acción Popular. Admitió que el 2019 llamó a Alvarado para pedir aclaración sobre la posible intromisión de su hija (Inés Alvarado) en su gestión y desde esa fecha no se encuentran. Dijo que desconoce de las investigaciones que tiene Alvarado Cornelio y si hubiera que siga su curso en la Fiscalía y el Poder Judicial.