Frente a la última protesta e intento de tomar por la fuerza la Municipalidad Distrital de Amarilis, por parte de los pobladores de La Esperanza, el alcalde Roger Hidalgo Panduro, afirmó que existen malos entendidos de los protestantes que fueron incitados por las autoridades y dirigentes.

“Existe mucha desinformación. La población de La Esperanza tiene años postergada por autoridades de esta institución, gobierno regional y municipalidad provincial, no es justo que a 10 minutos de camino las localidades de Jancao, San Andrés y La Esperanza no tengan calles alineadas, agua y desagüe, pistas y veredas, parque y jardines. No tienen nada”, refirió Hidalgo.

Justificó el malestar de los pobladores, pero añadió que existe algunos vecinos de La Esperanza intransigentes, que ciertamente han estado como en un teléfono malogrado. “La alcaldesa ya entendió que tenía que coordinar con el alcalde, el Frente de Defensa de La Esperanza también está protestando para que se hagan obras, pero hay que pedir en conjunto al Gobierno Regional y municipio de Huánuco”, dijo.

Indicó que la municipalidad de Amarilis no tiene maquinaria como para que haga los trabajos de alineamiento de calles, debido a que está declarado en estado de emergencia por sesión de concejo, en este caso (La Esperanza) necesitan intervenir por lo menos de cinco a seis meses.

“Luego de la protesta, hemos tomado acuerdos. Vamos a contratar un vehículo exclusivamente para recolección de basura, para ese sector; y serenazgo siempre está por este lugar, es así que los puntos críticos de robos y violaciones ya no existen”, aseveró.

