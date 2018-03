César Campos Ramírez : ​"Estoy preparado para servir a los huanuqueños"

Síguenos en Facebook y YouTube

César Milton Campos Ramírez, es contador público colegiado y en estos 25 años dedicados a la actividad privada es uno de los hombres más exitosos de la región huanuqueña.

Campos, sería el próximo congresista de Huánuco si es desaforado el congresista Guillermo Bocangel. En su primera entrevista a Correo, señaló que las cosas se deben tomar con calma, pero que se siente preparado para servir al país.

¿Cómo ves las situación política del país? Es muy triste la situación que vive nuestro país, con un presidente que renunció y la crisis que genera ello a nivel económico y social. Muchos dirán que no afecta pero esto afecta a nivel económico.

¿Cómo te enteraste de lo sucedido? Bueno regresé a mi casa y mi familia me dijo sobre los videos y todo. Me dolió ver ello, me dolió ver un Perú divido, polarizado y sin esperanzas. Ver a amigos y miembros del partido en está situación ha sido muy difícil para mí.

Con la posible salida de Guillermo Bocangel, podría ser congresista ¿Cómo recibes la noticia? En realidad no hay motivos para alegrarse, aún no se ha decidido ello y tengo que ser paciente y cauto, pero si se diera cosa que no es mi decisión, no es la forma de hacer las cosas, me hubiese gustado llegar al Congreso cuando postulé, tal vez me faltó un poco más de tiempo, pero de todas maneras dimos la lucha. Por ahora no podemos decir nada al respecto debido a que todo es un proceso que se está viendo, repito no es la forma de llegar al Congreso.

Si se diera dicha oportunidad ¿ César Campos, se encuentra preparado para tal reto? Sí. Me he preparado más de 25 años en esforzarme en ser un buen profesional, mejor ser humano. Me siento preparado para servir a mi región para luchar con los más de 800 mil huanuqueños y juntos buscar las armas para que Huánuco salga de la pobreza.

Todos dicen que los políticos son corruptos ¿Es usted un corrupto? No, yo no soy un corrupto. Muchas personas juzgan sin conocer a la persona, sin ponerse en los zapatos de otros. Algunos dicen si eres político eres corrupto, eso no es así. He mantenido mi vida de los mejorar manera y me he esforzado para ser un buen ser humano, he cometido errores como todos, pero las personas que tanto critican no son valientes y salen de ese lugar cómodo de criticar y hacer algo por cambiar el Perú.

¿Se olvidará de Huánuco si llegará al Congreso? Como me voy a olvidar, si he nacido aquí, he crecido aquí, a mi me duele todo lo que pase en Huánuco. No puedo ser ajeno a la realidad.