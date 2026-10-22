César Robles, vecino de Marabamba, viene gestionando ante el Gobierno Regional de Huánuco la pronta culminación del tercer pozo tubular del proyecto de agua potable de Pillco Marca, así como la construcción de un nuevo reservorio para atender la demanda de la población.

La iniciativa busca contribuir a solucionar el desabastecimiento de agua que afecta a los habitantes de Marabamba y Pichipampa. Robles precisó que la ejecución de esta infraestructura no interferiría ni duplicaría las inversiones del proyecto que actualmente se encuentra en marcha y cuenta con un Código Único de Inversión (CUI). Según señaló, la propuesta permitiría garantizar un suministro continuo de agua de calidad, en el marco de la normativa vigente sobre inversión pública.

Actualmente, los pozos tubulares 1 y 2, construidos por el Gobierno Regional, abastecen a cinco reservorios que distribuyen el recurso hídrico en el distrito de Pillco Marca. Sin embargo, Marabamba aún requiere infraestructura adicional para mejorar el acceso al servicio. De acuerdo con Robles, la implementación de un reservorio destinado a esta zona permitiría beneficiar a aproximadamente 20 mil familias.

Ante esta situación, el vecino planteó dos alternativas técnicas. La primera, que considera más económica para el Gobierno Regional, consiste en culminar el tercer pozo tubular del proyecto de Pillco Marca y conducir el agua hacia el nuevo reservorio proyectado para Marabamba. Esta opción permitiría aprovechar la infraestructura existente y agilizar la atención de la demanda de la población.

La segunda alternativa contempla desarrollar un proyecto independiente, a solicitud de los pobladores, que incluya la perforación de un pozo tubular con un sistema de bombeo propio en la zona de Higueras. Esta propuesta requeriría un plazo de ejecución mayor.

Según lo planteado, ambas alternativas permitirían alcanzar un caudal de 30 litros por segundo durante las 24 horas del día. Asimismo, Seda Huánuco habría manifestado su disposición a operar el sistema y brindar el servicio a la ciudadanía una vez que el Gobierno Regional ejecute y entregue la obra correspondiente.

Los pobladores esperan que las autoridades regionales evalúen las alternativas propuestas y adopten una solución que permita mejorar el abastecimiento de agua potable en Marabamba y Pichipampa.