Es una de las dos mujeres que postula al Gobierno Regional de Huánuco y es su tercera experiencia en campañas electorales. La lideresa del ‘Gallo’, Marleni Venancio Jorge, se siente segura de ocupar el cargo más importante del departamento.

No se incómoda cuando se le pregunta por las empresas constructoras de su familia y que su familia participa en política hace más de una década. “Mi familia no tiene nada que ver en mi proyecto político, mis hermanos tienen sus empresas, eso es cierto, pero el financiamiento de mi campaña no compromete a mi futura gestión, afirma Venancio.

Correo, entrevistó a la candidata del Movimiento Regional Cambiemos X Huánuco y estás fueron sus respuestas.

¿Por qué le interesa participar en política? Nos animamos a participar en política tras analizar lo que viene sucediendo en la región y creemos que podemos aportar. La motivación más grande es nuestra población, la anterior campaña recibimos buen respaldo ya que existe una gran desilusión dentro de la política. Se debe hablar con la verdad y trabajar con transferencia.

Marleni Venancio Jorge postula con el Movimiento Regional Cambiemos X Huánuco

¿Qué significa Cambiemos X Huánuco? Es un proyecto del pueblo, es un proyecto político de un grupo de ciudadanos que al ver cómo está nuestra sociedad nos lleva a crearlo. Es un movimiento regional independiente.

¿Qué hará desde el gobierno regional si llega a ganar las elecciones? Vamos a dirigir nuestra región en base a los temas económico, social y ambiental. El eje económico que mueve a nuestra región es la agricultura, seguido del comercio, el turismo, el transporte. Vamos atender las necesidades de estas áreas. Tenemos que enfocar una educación con emprendimiento. La educación es importante para salir de la pobreza. El problema en la región, es que no existen prioridades y nosotros vamos impulsar el trabajo económico, social y ambiental.

¿Pero todos dicen lo mismo que usted? Hubo intereses que impidieron que las autoridades cumplan con lo que ofrecieron. La honestidad es esencial, el dinero debe llegar al pueblo a través de obras. Vamos a cumplir lo que ofrecemos. Existe desilusión en la población, no hubo avances en los diferentes sectores del departamento.

¿Qué grado de injerencia tiene su familia en su campaña? Su hermano fue alcalde, ahora postula a una municipalidad provincial, es más su familia está en el rubro de la construcción. Ya hemos visto eso antes, ¿qué nos puede comentar? Mi familia no tiene nada que ver, ellos tienen su propio trabajo, sus propios sueños, mi familia está muy distante de lo que hemos planteado en Cambiemos X Huánuco. Hemos asumido este reto con la clara convicción que la política esta para servir. Deslindo completamente del involucramiento de ellos en esta política que asumimos.

Volviendo al tema de su plan de gobierno, ¿qué piensa hacer por la agricultura? Vamos a trabajar en las conexiones viales, debemos asfaltar las carreteras, mejorar los canales de riego, el agua se debe mantener en el tiempo y para ello vamos a trabajar en la siembra y cosecha del agua. Asimismo, vamos a impulsar el valor de nuestra producción, es momento que nuestra región siendo un eje productivo ya visionemos en dar el valor agregado (a los productos agrícolas).

Venacio es muy activa en las redes sociales y se dirige en quechua hacia sus simpatizantes a través de su cuenta en TikTok.





