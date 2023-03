Entre el 2021 y 2022, más de 65 quejas y reclamos ha recibido la Oficina de la Defensoria de la Salud de la Dirección Regional de la Salud (Diresa) Huánuco, de los usuarios que fueron a atenderse en los diferentes establecimientos de salud de las provincias de Huánuco, Leoncio Prado, Dos de Mayo, Huamalíes y Ambo y recibieron maltratos y discriminaciones tuvieron del personal de salud.

MIRA AQUÍ: Juramentan 50 brigadistas defensores de la salud en Huánuco

“Todos somos testigos que los servicios de salud en nuestro ámbito tienen una serie de problemas, todos los días reclaman se quejan de los servicios de salud, no es solamente por la falta de medicamentos o insumos de laboratorio, sino básicamente reclaman por el maltrato que hacen los servidores del sector salud” , refirió el director de la Oficina de la Defensoría de la Salud, Manuel Peña Cruz.

Tras comentar que esta situación ha conllevado a impulsar las brigadas de los Defensores de la Salud, que con el respaldo de las autoridades esperan cumplir los objetivos en todas las unidades de salud y de los establecimientos. “Describir todas las quejas que hemos recibido es muy amplio y conmovedor niños, gestantes y ancianos que han venido a quejarse a la misma Diresa, que tal centro de salud no me quiere atender, no me quieren dar medicinas, no quieren hacerme los exámenes de laboratorio”, indica Peña.

“Hemos escuchado hasta términos tan difíciles, que el personal de salud le dice al paciente: tienes que venir cuando ya estas agonizando, sino no te puedes atender… son palabras tan conmovedoras, vamos a luchar para que el derecho a la salud se cumpla, es correcto que el derecho a la salud no implica hacer que el usuario este sano, sino el derecho a la salud significa tener a disposición medicamentos, insumos de laboratorio y personal de salud”, comenta.

DEFENSORES. Manuel Peña, afirma que a veces el médico, enfermero no está en su turno y precisamente la labor del brigadista Defensores de la Salud, va ser de verificar cual es el estado del establecimiento de salud, va haber roles de turnos, si dice que son cinco los que deben de estar de turno, al constatar que faltan dos inmediatamente van a tener que hacer un informe para que ese personal de salud sea sancionado inmediatamente.

A través de los Defensores de la Salud, se busca fortalecer una atención adecuado a los usuarios de los centros de salud, los pacientes podrán presentan las quejas de maltratos, a los brigadistas Defensores de la Salud, y ellos a través de un informe van a tener que presentarlos ante la oficina Defensorial.

MIRA AQUÍ TAMBIÉN: Médicos del hospital Valdizán de Huánuco realizan exitosa operación a paciente con cáncer de cérvix

Los 50 Defensores de la Salud, son el personal de los mismos establecimientos y un grupo externo que fueron elegidos por ser profesionales con vocación de servicio, altruismo y ser empáticos, ellos serán capacitados de derechos y deberes del paciente, cada centro de salud contará con la presencia de 4 brigadistas defensores de la salud.