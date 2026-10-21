Una mujer de 42 años, identificada por sus iniciales como Judith Yovana T. L., fue detenida por efectivos del Escuadrón Verde de Huánuco, tras ser intervenida con 11 bolsitas que contenían una sustancia parduzca pulverulenta, presuntamente alcaloide de cocaína, en el distrito de Amarilis.

La intervención se realizó durante el operativo policial denominado “Cordillera Blanca”, ejecutado como parte de las acciones de inteligencia y prevención del tráfico ilícito de drogas en la provincia y departamento de Huánuco.

Según el reporte policial, los agentes intervinieron a la mujer en las inmediaciones de la cuadra 7 de la avenida Esteban Pavletich, frente a la losa deportiva del paradero 12. Al consultar sus datos en el sistema E-SINPOL, se obtuvo un resultado negativo para requisitorias vigentes.

Sin embargo, durante el registro personal, los efectivos encontraron en el interior de un morral color mostaza una bolsa de polietileno negra que contenía 11 bolsitas con la sustancia sospechosa.

Incautan celular y dinero en efectivo

Además de la presunta droga, la Policía incautó un teléfono celular marca Motorola, modelo Edge 40 Neo, de color negro; una billetera rosada que contenía S/ 14.30 en efectivo; y un estuche para audífonos de la marca Motorola, color plomo.

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida por su presunta implicación en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en la forma de microcomercialización.

La intervención fue comunicada a una representante del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, para las acciones correspondientes conforme a ley.

Posteriormente, la detenida y las especies incautadas fueron puestas a disposición de la unidad especializada correspondiente, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones.

El Escuadrón Verde de Huánuco señaló que continuará ejecutando operativos destinados a prevenir y combatir el tráfico ilícito de drogas, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y mantener el orden público en la región.

La presunta responsabilidad de la intervenida deberá establecerse en el marco de las investigaciones, respetando la presunción de inocencia.