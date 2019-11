Nunca se debatió nombre del estadio "Jorge Cabanillas" de Paucarbamba

Síguenos en Facebook

El nombre del estadio de Paucarbamba “Jorge Cabanillas Cabrera”, continúa en controversia por parte de los vecinos, residentes del distrito de Amarilis, que no están conformes con el nombre del estadio, ya que en un principio no se les consultó, ni mucho menos se les hizo llegar una invitación por parte de la ex gestión de Rubén Alva Ochoa, para debatir el nombre del recinto deportivo, y fuese inaugurado sin el consentimiento de la población en diciembre del año pasado.

MOLESTIA. Según los datos recabados, en una entrevista a uno de los dirigentes de la junta vecinal Manco Capac, donde justamente se encuentra ubicado el Complejo Deportivo de Paucarbamba, nos informó que el ex gobernador de Huánuco, nunca consultó a ninguna de las juntas vecinales para debatir el nombre del estadio, antes de ser inaugurado.

"Definitivamente estamos indignados, porque nunca se hizo la consulta a ninguna de las dirigencias vecinales de Amarilis. Nosotros nos enteramos el día de la inauguración, y eso está muy mal, porque nunca se debatió el nombre del estadio. Aquí en Paucarbamba tenemos muchas personalidades, que merecen que pongan su nombre en el estadio. Jorge Cabanillas, será huanuqueño, pero él no ha nacido aquí, él es de Ambo", sostiene Teófilo Anaya Ramos, dirigente Vecinal del sector de Manco Capac. Pide que se debata el nombre vía encuesta.