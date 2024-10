El Poder Judicial ordenó veinte años de prisión para Samuel Zenón Gámez Céspedes (65), por haber abusado sexualmente y embarazado a su cuñada de 40 años con múltiples discapacidades.

La agraviada es una mujer discapacitada de 40 años: no habla, no escucha, no sabe hacer señas, no razona y se arrastra; depende de sus familiares que la bañan y asisten para que tenga calidad de vida; a pesar de eso fue abusada sexualmente y quedó embarazada.

De acuerdo a las investigaciones, el abuso sexual se habría producido en setiembre del 2011 en su propia casa ubicada en la localidad de Pachachaca, centro poblado de Urpish, distrito de Jircán, provincia de Huamalíes.

FUERTES SOSPECHAS

La hermana de la agraviada tuvo fuertes sospechas y dio con el responsable identificado como Samuel Zenón Gómez Céspedes (65), su cuñado. ¿Cómo lo supo? El niño que dio a luz la mujer discapacitada tiene en la actualidad 7 años de edad y guarda un marcado parecido, en su carita, al agresor sexual, quien además, tiene siete hijos.

La denuncia fue presentada en el 2019 y el caso fue asumido por el fiscal adjunto provincial, Bengel Espinoza Laveriano, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamalíes, que consiguió una sentencia a veinte años de pena privativa de la libertad y el pago de 4000 soles de reparación civil a favor de la agraviada.

Las pruebas de ADN confirmaron las sospechas de la denunciante.

VEA ESTO: