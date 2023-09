El alcalde del distrito de Huácar, que pertenece a la provincia de Ambo, Clever Mory Rojas, denunció ante el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) las amenazas de muerte que sujetos desconocidos realizan en su contra.

La mañana del último sábado, los desconocidos dejaron en el frontis de la vivienda del burgomaestre un escrito en un sobre manila, así como varias municiones de un arma de fuego, que fueron constatadas por los efectivos de la Comisaría de Ambo y un fiscal de turno.

“Sr. alcalde Clever Mory Rojas, mediante esta carta hago saber que si no no se pone a derecho con las obras te vas a morir…”. “Usted sabe cómo es este negocio de las obras, hay una inversión de por medio y no estás respetando el dinero que se te entregó…te pones a derecho o simplemente te pego 5 tiros”, se lee en el anónimo.

En la carta también amenazan con atentar contra la vida de la esposa e hija del alcalde Mory Rojas. Sobre este hecho los efectivos del DEPINCRI están realizando las investigaciones respectivas para dar con los responsables.

