Personal policial de la Comisaría PNP de Codo del Pozuzo intervino un camión que transportaba tablones de madera ocultos bajo una capa de aserrín, durante un operativo de verificación realizado en el cruce de Puerto Yance, distrito de Codo del Pozuzo, tras recibir información de un ciudadano sobre el presunto traslado de productos forestales sin la documentación correspondiente.

Según la información policial, las acciones de inteligencia y verificación se llevaron a cabo con la finalidad de corroborar la denuncia y prevenir posibles actividades ilícitas vinculadas al aprovechamiento y transporte de productos forestales maderables.

Durante la intervención, los efectivos ubicaron un camión de placa de rodaje CHH-758, marca Scania, modelo G450 B8X4, de color gris oscuro metálico y año de fabricación 2026, conducido por Rolando V. A. (50), quien viajaba acompañado de su copiloto, Luiyi Edwin J. R. (23).

Con autorización del conductor, el personal policial efectuó el registro del vehículo y observó que la tolva contenía una capa de aserrín de aproximadamente un metro de altura. Al realizar la verificación, los agentes encontraron tablones de madera ocultos debajo de este material. Al solicitar la documentación que acreditara la procedencia legal del cargamento, el conductor manifestó no contar con documento alguno.

Ante esta situación, ambas personas y el vehículo fueron trasladados a las instalaciones de la Comisaría PNP de Codo del Pozuzo, donde se realizaron las diligencias de identificación correspondientes y se les comunicó su detención por la presunta comisión del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables.

Asimismo, durante las diligencias policiales se incautaron diversos bienes y especies. Al conductor se le encontró un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy S21 FE 5G, de color plomo. En tanto, al copiloto se le incautaron un teléfono celular marca Honor, modelo ABR-NX3; 41 billetes de S/ 100, que sumaban un total de S/ 4,100; un reloj de color plateado con correa azul; y una licencia de conducir.

Las especies fueron incautadas mediante las actas correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos para su registro y custodia.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, quien dispuso la realización de las diligencias conforme a ley, a fin de esclarecer la procedencia del cargamento forestal y determinar las responsabilidades que correspondan.