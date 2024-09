Frente a las diversas carencias y deficiencias que presenta el camal que administra la Municipalidad Provincial de Huánuco, la regidora Miluska Torres Peña, pide declarar en estado de emergencia y ver otro espacio donde se pueda realizar adecuadamente los sacrificios de los ovinos, porcinos y vacunos con las garantías de la salubridad e inocuidad.

“Existen muchas necesidades en el camal, que abastece a toda la población de Huánuco, tiene muchas carencias, no se están dando las garantías que las carnes puedan salir sin contaminación. El SENASA dio el permiso de la categoría 1 pero a la fecha no se respeta esa categoría, se hace 5 a 6 veces más el proceso del faenado”, refiere Torres.

Indica que en el camal no garantiza que las carnes deban llegar en estado inocuo, debido a la carencia de personal, tachos para recolectar los residuos que van a ser desechados y otras cosas más. “Las garantías sanitarias no se están dando, exijo que en este punto se tomen las correcciones necesarias, el camal ya no prestan las garantías y se debe ver otro lugar”.

La regidora afirma que el espacio ha quedado reducido, el camal que estaba previsto para el sacrificio diario de 20 ovinos lo hacen en 80, al igual que en porcinos para 20 y se hacen 150 y otros animales, el espacio ha quedado reducido y en condiciones insalubres, el personal está haciendo todo el esfuerzo que no es suficiente.

SANCIÓN

Miluska Torres, recuerda que en sesión de concejo, se estaba donando unos equipos, para la planta de tratamiento para los residuos del camal, lo cual no está cumpliendo con su función, ante ello, “Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha impuesto una sanción por 8 UIT a la municipalidad igual manera hizo la OEFA que son más de 100 unidades lo cual fue la semana pasada, Julio Ronquillo sabe de esta sanción”, comentó.

