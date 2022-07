Supuestos pandilleros recibieron tremendo castigo tras ser capturados por las Rondas Campesinas de Umari, en la provincia de Pachitea, Huánuco. Este episodio se desató luego que un grupo de jóvenes tratará de amedrentar a los comuneros que protestaban pacíficamente, en el frontis de la Municipalidad Distrital de Umari.

De acuerdo a la información, el alcalde del distrito, Camilo Cueva Medina, habría contratado a los vándalos con la finalidad de acusar a los pobladores por disturbio. Dicho incidente se registró el último lunes 11 de julio, en horas de la mañana.

A punta de chicotazos los ronderos obligaron a los jóvenes a realizar actividades físicas, mientras el resto de comuneros los rodeaba para que no escapen. A pesar que los retenidos clamaban por su inocencia, uno de ellos terminó por confesar que, en efecto, un allegado al burgomaestre le habría pagado para alterar el orden público. No obstante, esta versión no ha sido corroborado del todo.

Al final de todo, las Rondas Campesinas forzaron a los jóvenes a gatear varias cuadras de las principales calles del distrito de Umari. La mayoría de los retenidos reconoció su mala actitud y pidieron disculpas a los comuneros.

PROTESTA. La masiva manifestación civil protagonizada por los pobladores de Cucho, Chachaspata y Ushumayo, obligó a la primera autoridad del distrito de Umari, Camilo Cueva, sesionar en una mesa de diálogo al aire libre. Entre el pliego de reclamos se debatía la renuncia del burgomaestre, rendición de cuentas, aumentar el presupuesto para el sector agrícola y el despido de trabajadores CAS .

La accidentada asamblea duró cerca de 9 horas y solo se logró la salida de los trabajadores CAS de la comuna distrital, la mayoría renunció a su puesto laboral en público. Al final el alcalde Camilo Cueva, se comprometió a cumplir los acuerdos pactados; asimismo, que el próximo lunes 18 de julio liderará la audiencia pública de rendición de cuentas, pero no dijo si renunciaría a su cargo.

VIDEO RECOMENDADO:

La Libertad: Ronderos liberaron a 8 personas

La Libertad: Ronderos liberaron a 8 personas