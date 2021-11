Ronderos de Huánuco y Ucayali, rescataron a una mujer de las manos de sus secuestradores, en Pucallpa. Se trata de Redina Diego Ramos, una huanuqueña que reside en la provincia de Puerto inca, retenida por unos sujetos (en proceso de identificación) la tarde del pasado martes 16 de noviembre, y por quien pedían más de 100 mil soles por su liberación. Cabe precisar que la víctima de secuestro, es la esposa del actual presidente de las Rondas Campesinas de Huánuco, Joel Rosales Paulino.

De acuerdo, a la información inicial recabada por la policía, Redina Diego fue interceptada por sus captores aproximadamente, a las 2:50 p.m. del pasado 16 de noviembre, a la altura del jirón Sucre, en la ciudad de Pucallpa. Maniatada y amordaza, la subieron en un vehículo con dirección desconocida. Minutos más tarde, el esposo recibió una llamada telefónica de los presuntos secuestradores, quienes, con un tono amenazante le solicitaron S/.120.000, a cambio de la liberación de la madre de sus hijos.

“Mira con… ¿tú crees qué estoy jugando? Mira vamos hacer esto (…) a las 3 de la tarde quiero esa plata, en la entrada de Requena. Solo te digo que, quiero ese dinero a la hora pactada”, se escucha decir al secuestrador en la grabación de la llamada telefónica.

No obstante, Joel Rosales, al solicitarle al captor poder hablar con su mujer durante el proceso de negociación, en la otra línea Redina Diego, imploraba por su vida. “No tengo idea en dónde estoy (…) no denuncies o sino me van a matar”, se le escucha suplicar a la víctima.

RESCATE. Frente al peligro, un total de 900 ronderos de las bases de San Juan de Pumayacu, Nueva Requena, y Nuevo San Juan (Ucayali); Honoria, Codo del Pozuzo, y Puerto Inca (Huánuco), organizaron un plan de búsqueda y rescate por diferentes puntos del territorio pucallpino.