El Gobierno Regional de Huánuco invirtió 2 millones 720 mil soles en pago de remuneración de 10 consultores con Fondo de Apoyo Gerencial -FAG desde enero del 2019 hasta la actualidad. El presupuesto de 80 mil soles es transferido cada mes por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Recientemente, el consejo regional convocó a los consultores para informar en sesión del trabajo que realizan. Sin embargo, de los diez solo asistieron cinco. Esto generó malestar en los consejeros, incluso hubo algunas discusiones y cuestionamientos a los profesionales presentes.

La abogada Zulma Picón Ruíz, consultora cercana a Juan Alvarado no se quedó callada y afirmó que el consejero regional Amancio Del Águila Rodríguez cuestiona sus trabajos porque a él no se le atendió en la propuesta de los profesionales que hizo para realizar cambios en el sector Salud.

“ El consejero Amancio (Del Águila) de repente no ha sido atendido en las propuestas de las profesionales que ha remitido para los cambios en Salud, no por eso puede juzgar o calificar la calidad profesional que tengo y eso lo digo porque lamentablemente a él no le he podido atender sus peticiones porque no son de mi decisión y tampoco creo que esté dentro de la imparcialidad que debe ceñir la conducta de un consejero” manifestó .

Zulma Picón es una de los cinco consultores que asistió a la sesión para informar del trabajo que hizo en el 2020 y parte del 2021, pero no convenció a los consejeros por el trabajo ineficiente.

Una vez concluido el informe, cada unos de los consejeros de manera virtual y presencial formularon sus interrogantes.

Antes, el consejero Amancio Del Águila manifestó ante sus colegas que los consultores profesionales “han venido a ofender al consejo regional” y que, a su entender, “hay asesores ‘chicha’ en el gobierno regional” y que, por eso, la gestión de Juan Alvarado Cornelio “está de cabeza”.

“La presencia y el informe hecho por (el consultor) Luis Briceño Jara me ha generado cierta alergia porque ha venido al consejo regional a pintar cosas bonitas y hablar de fondos verdes, conferencia mundial, cambio climáticos, reproducción y cuidado de bosques con enfoque territorial cuando eso no es cierto”, manifestó para luego denunciar que, hasta la fecha, no transfieren presupuesto para el proyecto Bambú en el Alto Huallaga.

De igual manera enfiló sus baterías contra Zulma Picón. “Ella es especialista en procesos de licitación de las obras, es asesora de las direcciones, asesora del gobernador regional, asesora del gerente, pero no resuelve nada”, aseveró.

En esa medida sostuvo que Picón “tiene responsabilidad legal” en las obras paralizadas como el puente Castillo Grande, el hospital de Tingo María, centro de salud de Yuyapichis entre otros.

En tanto, Dilmar Céspedes Salas, consejero representante de Huamalíes, dijo que los consultores que no asisten a la sesión “asesoran desde la sombra al gobernador regional, Juan Alvarado”, y que entre ellos está Edmer Trujillo Mori, exministro de Transportes del gobierno de Martín Vizcarra.

Al final por mayoría, el consejo desestimó el informe de los consultores y acordó recomendar al Ejecutivo resolver los contratos de locación de servicios de los siguientes consultores FAG: Edelmira Zulma Picón Ruíz, Jaime Ampudia Valerio, Mario W. Vargas Camones, Elkin Víctor Arévalo Alvarado, Luis Augusto Briceño Jara, Krujer Cayetano Cornelio, José Luis Cisneros Rojas, Carlos A. Espinoza Flores, Edmer Trujillo Mori y César Salazar Rojas.