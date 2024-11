Ante la Municipalidad Provincial de Huánuco, se acercaron varios vecinos de la cuadra 9 del jirón General Prado, para pedir que no le den la licencia de funcionamiento al restobar Boulevard 93 que está perjudicando su tranquilidad con el bullicio de la orquesta y música de DJ que ofrece el local del hijo del gobernador Antonio Pulgar.

RECLAMO

“Mi pared colinda con este local, mi casa tiene lunas que con el sonido de la música retumban, mis padres son adultos mayores y están delicados de salud y ellos acostumbran a descansar temprano, pero con el bullicio es incómodo. Hemos ido a conversar con los responsables del local, pero se pusieron malcriados”, refiere Silvia Tarazona Pino.

En la inauguración del local, realizado el último fin de semana, los vecinos dicen que llamaron a los serenos y policías pero no les hicieron caso, el volumen era alto hasta más de las 3 de la mañana, por eso han recurrido a la municipalidad de Huánuco y la Fiscalía para denunciar este malestar que aqueja a los vecinos de la cuadra 9 del Jr. General Prado y de la cuadra 5 del Jr. Hermilio Valdizán.

ROMPEN LA TRANQUILIDAD

“Nuestro barrio era tranquilo, no es justo que venga alguien a perturbarnos y solo con poner una plancha de tecnopor no es suficientes, para atrapar el sonido, se tiene que tener aislamiento acústico, no puede perjudicar a los demás. Nos enteramos que no les han dado la licencia de funcionamiento, este local es un bar y lo quiere hacer ver como restobar”, indica.

Mientras que el vecino Antonio Mori Cabrera dijo: “Lamento que el dueño del local Hady Pulgar, sea autoritario y haga uso del poder de su padre. No es posible que el día sábado desde las 5 de la tarde hasta altas horas de la madruga estaba una potente orquesta a pesar de que le pedimos que baje el volumen. Encima este local no tiene pared propia y utiliza pared de los vecinos”.

Tras pedir tranquilidad añadió: “Somos ciudadanos contribuyentes al día, esperamos que el alcalde tome cartas en el asunto, no le otorguen el licenciamiento a los antros que promueven el alcoholismo en vez de promover el arte y cultura, esperemos la buena disposición los regidores nos dijeron que nos van a apoyar”.

MEMORIAL

El 22 de agosto, un grupo de vecinos presentaron un memorial firmado por 15 colindantes del local.

“Se están ocultando otras cosas, no solo eso, ahí elaboran cerveza artesanal, es decir nunca se va a agotar la bebida alcohólica, este bar está cerca al local de ancianos Santa Sofía, del Jr. Hermilio Valdizán, cuadra 5, ellos no tienen hora de dormir y necesitan de un descanso placentero, no es posible que con el bullicio ellos se vean perjudicados”, lamentó.

