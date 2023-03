Decenas de colegios tuvieron que postergar el incio del Año Escolar 2023 en la provincia de Chincha, debido a que en las sedes escolares se evidencia la escasez de agua y no se cumpliría las buenas condiciones saludables para la comunidad educativa, afectando en el retraso de clases en miles de estudiantes.

Clases postergadas

Ayer, se realizó la apertura de aproximadamente 774 instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, donde estudian alrededor de 185 mil estudiantes en toda la región Ica. Sin embargo, en 26 colegios de Chincha se tuvieron que postergar, ya que no se contaba con agua nisiquiera en los tanques, por lo que se evalúa las clases remotas hacía los alumnos.

“Las dificultades que hemos encontrado es lamentablemente que el ciclón Yaku ha golpeado a varias provincias de la región Ica, como la inundación en El Ingenio (Nasca), donde se ha dañado tres instituciones educativas que no han podido iniciar y en Chincha son 26 colegios sin aperturar por la falta de agua y hemos informado que van a iniciar de manera progresiva, y no podemos esperar porque ellos necesitan su educación. He hablado con Semapach y me han pedido entre 3 a 4 días para solucionar el tema del agua”, declaró el director regional de Educación de Ica, Gustavo Céspedes Martinez.

Entre los colegios afectados por la falta del recurso hídrico se encuentran: Andrés Avelino Cáceres, Santa Ana, José Pardo y Barreda, I.E. 710. I.E. 22851, I.E. 306 de Satélite Primaveral y otros, que, en caso de iniciar el año escolar sin agua en sus instalaciones, afectarían a las prácticas saludables como el lavado de manos para la prevención y control de enfermedades infecciosas y la limpieza de los servicios higiénicos. También se conoce que la I.E. inicial N° 442 de Chamorro y el Pronoei de ese sector no atenderán debido al daño causado por la inundación del 15 de marzo.

El director de la I.E. Santa Ana, Miguel Yataco Saravia, comentó que las autoridades regionales debieron tener un plan de contingencia ante las consecuencias de los huaicos, inundaciones y lluvias intensas. Señaló si en caso las clases inicien el próximo lunes 27 de marzo, los alumnos se quedarían sin vacaciones.

“La problemática es en toda la provincia de Chincha por los huaicos y solo toman en cuenta donde hay situaciones de desastres naturales, y aún estamos en emergencia sanitaria por la COVID-19 y la práctica del lavado de manos es importante y al iniciar las clases sin agua estaríamos atentando contra la salud de los estudiantes”, declaró.

Por su parte el director de la I.E. José Pardo y Barreda, Jesús Atúncar, sostuvo que en la sede escolar bajo su dirección se ven afectados hasta 3 mil escolares del nivel inicial primaria y secundaria, y la escasez del recurso hídrico los obligó a no concretar el inicio del año escolar. Ambos directivos solicitaron a los alcaldes de municipios locales apoyarlos con cisternas de agua y hasta el cierre de este informe los dos colegios comunicaron que hoy 21 de marzo se dará el incio de las clases presenciales en sus servicios educativos.

