Adelanto de elecciones enfrenta a Oliva y Ananculí

Síguenos en Facebook

El adelanto de elecciones generales enfrentó a los congresistas Alberto Oliva (PPK) y Betty Ananculi (Fuerza Popular). Ambos, coincidieron ayer en un evento público celebrado en la Plaza Mayor de la provincia de Chincha.

Oliva indicó que está a favor de nuevas elecciones. “El país está pasando por una crisis política que afecta a todos nosotros. El gobierno ha presentado un proyecto de adelanto de elecciones. Estoy de acuerdo con ese proyecto de ley (...) y estamos cansando del obstruccionismo que viene pasando en el Parlamento”, señaló.

Este mensaje no agradó a Ananculi, quien no pudo ocultar su molestia y prefirió no responder el saludo del legislador.

La opción para la congresista es que se cumplan los cinco años del cargo. “Aquí hay un tema de conciencia: cuando el pueblo elige, elige por cinco años”, dijo a su salida de la ciudad.