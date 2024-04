En la última sesión del Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Ica, se debatió el proyecto de acuerdo de concejo que propone aprobar la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial De Ica y la Asociación Comunión, Promoción, Desarrollo y Liberación (Coprodeli).

Trabajo de fiscalización

Ante ello, la regidora del municipio iqueño, Celia Agreda de Raffo, mostró su posición en contra, debido a que la pretensión de la empresa privada seria que la MPI le doné hasta 40 mil metros cuadrados de un amplio terreno ubicado en La Tierra Prometida, causando controversia.

“no estuve de acuerdo con este convenio, en primer lugar, porque no se sabe en que condición se iba a firmar ese convenio, me reunió con tres miembros de Coprodeli y me dijeron que eran una empresa privada y que se dedican al fortalecimiento de la educación, pero les pregunte cuales eran sus intereses con el municipio, y porque no lo piden al Gore, o a la DRE Ica. Me dijeron que, si habían ido, pero no tuvieron una respuesta satisfactoria. Señalaron que habían identificado en La Tierra Prometida, un terreno de 40 mil metros cuadrados, que ellos querían que el Municipio de Ica les donará, son 4 hectáreas para construir un colegio”, declaró.

Añadió que, del mismo modo, les indicó que, si tenían financiamiento para la sede escolar, sin embargo, Agreda de Raffo, quien también es abogada de profesión pudo advertir que la empresa también se dedicaría a la rama inmobiliaria.

“les dije que nosotros no estamos facultados ni autorizados en donar terreno que le pertenece al Estado y no se puede disponer de los bienes para entregar a una empresa privada, les comenté que también soy abogada y conozco las consecuencias que podría traer este convenio, somos pasibles de hasta denuncia penal por tráfico de influencias y hasta ser vacados. Nuestra función como regidores es preservar y cuidar los bienes del Estado”, añadió.

La fiscalizadora enfatizó que no aprobará ceder ni un metro a la empresa privada, además advirtió que como parte de sus funciones estará vigilante a la decisión de sus colegas regidores, ya que, en la última sesión de consejo, se aprobó con 8 votos a favor, invitar a los representantes de Coprodeli ante el pleno del Consejo Municipal de Ica.

VIDEO RECOMENDADO