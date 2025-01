Autoridades provinciales y empresarios se pronunciaron sobre el asesinato del comunicador social Gastón Dario Medina Sotomayor (61), quien fue acribillado a balazos en la puerta de su casa en al Urb. San Isidro (Ica). El crimen apunta a un homicidio por encargo perpetrado por un sicario extranjero.

Posición del burgomaestre

Ante ello el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, se pronunció sobre la muerte violenta, indicó que un parlamentario ha pedido la declaratoria de emergencia de Ica. El burgomaestre explicó que se debe reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional y disponer de mecanismos legales para que el agente PNP pueda vencer la delincuencia y la criminalidad.

“El tema de la inseguridad en el pais es preocupante, la declaratoria de emergencia se tiene que reforzar con el aspecto legal, para darles las armas legales a la policía, hay que dar el presupuesto suficiente al servicio de inteligencia de la policía, la logística. Como podemos asegurar el desarrollo económico del país con esta inseguridad. La situación que vivimos ahora es algo muy parecido a lo que en sus inicios fue la época del terrorismo, en donde el gobierno hablaba de abigeos y no se le dio la importancia debida y creció el terrorismo. Un aspecto importante es el control migratorio, si bien es cierto el Estado ha abierto los brazos a los extranjeros, y bienvenidos los que viene a trabajar y contribuir con el desarrollo y tenemos que expulsar a los que han venido a delinquir”, declaró.

La autoridad edil enfatizó en que el Gobierno Central debería implementar regímenes de excepción como los utilizados en el pais de El Salvador, con medidas drásticas que frenen los altos niveles de ataques criminales que se registran en la región Ica y el pais. Del mismo modo expresó las condolencias a la familia del conocido comunicador Medina Sotomayor.

“Expreso el pesar de parte del Municipio de Ica, el mío propio, de un hecho lamentable, no hay ningún pretexto para cortarle la vida a un ser humano, es algo que tiene que ser enérgicamente rechazado, dejar en la orfandad a niños, esposa, familia. Me he apersonado al velatorio y di el pésame a la esposa, familia, y recibimos la petición de izar la bandera a media asta por ello se ha realizado”, dijo.

Cabe señalar que los restos de Medina Sotomayor se encuentran siendo velados en la parroquia Santo Domingo de Guzmán (Ica). Desde donde serán trasladados hoy a las 3:00 de la tarde a la iglesia del Señor de Luren para una misa de cuerpo presente. Posteriormente el féretro continuará hasta su vivienda, después a las instalaciones de Cadena Sur Tv, en la calle Chiclayo, donde trabajó el comunicador social por varios años, y finalmente al Cementerio General de Saraja, donde se le dará cristina sepultura.

Municipio emite pronunciamiento

En tanto, La Municipalidad Provincial de Ica emitió un pronunciamiento, donde rechaza el asesinato del comunicador Gastón Medina.

“Ante el crimen ocurrido el día lunes 20 de enero del año en curso, en contra del comunicador Gastón Medina Sotomayor, quien fuera asesinado en la puerta de su hogar, la Municipalidad Provincial de Ica expresa su rechazo a este cobarde asesinato, y exige una exhaustiva investigación para dar con los autores materiales e intelectuales del hecho. La MPI a primera hora de hoy martes 21 de enero, publicó en su plataforma virtual, un obituario expresando nuestras sentidas condolencias a la familia de quien en vida fue Gastón Medina Sotomayor. Sin embargo, a los pocos minutos, personas inescrupulosas e interesadas en hacer daño a las autoridades, funcionarios y trabajadores de ésta corporación municipal; no dudaron en escribir comentarios afirmando temerariamente que los culpables y autores de éste crimen, son el alcalde de Ica y todos los que trabajan en la MPI; demostrando una total falta de respeto y aprovechándose de la desgracia ajena, para satisfacer sus intereses personales y de grupo. La Oficina de Imagen Institucional retiró inmediatamente nuestro sentido obituario, para evitar darle espacio a éstas personas, y que no sigan generando más odio y rencor, que en nada contribuye a ésta crisis de inseguridad ciudadana que azota a nuestro país”, se lee.

Ayer por la mañana, la Alta Dirección de la MPI dispuso el izamiento del Pabellón Nacional, a media asta, en la Plaza de Armas de Ica y en la azotea del Palacio Municipal, en señal de duelo; no solo por la pérdida de un ciudadano iqueño, que ha dejado huella en el periodismo, por su amplia trayectoria; sino también por las víctimas mortales que se vienen registrando a cada instante, a nivel nacional.

“La MPI es respetuosa de la libertad de expresión amparada en la Constitución Política del Perú, y ha respetado y seguirá respetando las opiniones y críticas de los señores periodistas y comunicadores, frente a las actividades y proyectos de la actual gestión municipal. El comunicador Gastón Medina, tuvo una fuerte posición contraria a la MPI, posición que se respeta. Es parte de una gestión municipal, saber afrontar en democracia, saber discrepar, pero jamás se puede silenciar la voz de un comunicador social mediante la violencia, por denunciar actos que considere irregulares”, indicaron.

La libertad de prensa es un pilar fundamental en nuestra democracia y cualquier acto de violencia contra los periodistas y comunicadores, debe ser denunciado inmediatamente. Exigimos a las autoridades nacionales, que tomen medidas efectivas para investigar este crimen, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la seguridad y protección de todos los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación.

