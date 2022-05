La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ratificó que la única directiva con legitimidad y con facultad en el tema hídrico en el valle de Chincha es la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Chincha. Alertó que existe una Asociación Civil que no tiene reconocimiento y pese a ello realiza el cobro de la tarifa de agua a los agricultores, además de utilizar bienes estatales y negarse a entregar el acervo documentario.

Comité elegido

El titular de la Administración del Agua Chaparra Chincha, Tobías Aguirre, precisó que en el 2017 la denominación “Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor San Juan – Clase B” fue tomada por una Asociación Civil. Mediante esta se “ha venido desarrollando funciones que no le corresponden dado que no cuenta con el reconocimiento de la Autoridad Nacional del Agua”, precisa.

Aguirre indica que el 27 de enero de 2022 en un acto público se eligió al Comité de Administración Temporal, siendo los titulares Eduardo Lliuya Peve (presidente), Alex Espino Navarrete (vicepresidente) y José Atúncar Almeyda (tesorero). Estas personas cinco días hábiles después de su reconocimiento estaban facultados para ejercer función en la sede de la junta, utilizar las maquinarias y demás bienes para la operación hidráulica.

Sin embargo, esto no ocurrió. La ANA a través de un comunicado sostiene que “la Asociación Civil no reconocida a pesar de las reiteradas comunicaciones continúa irregularmente ejerciendo las funciones de organización de agua, no habiendo realizado la entrega de bienes, ni acervo documentario al Comité de Administración Temporal”. Tampoco han cesado con las acciones de cobranza a los agricultores.

Tobías Aguirre señala que la institución reconocida es la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Chincha. En ese sentido, se advierte a los usuarios del valle a no dejarse sorprender por alguna otra asociación y que la única directiva con facultad para operar la infraestructura hidráulica en el ámbito de la Administración Local de Agua es la del Comité de Administración Temporal que preside Eduardo Lliuya.