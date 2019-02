​Capturan a extranjero acusado de matar a 3 policías en Venezuela y a 1 ecuatoriana

Síguenos en Facebook

Chincha. Tras una balacera, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a un ciudadano venezolano a quien se señala como el asesino de tres efectivo de la policía de Venezuela y también de una ciudadana ecuatoriana.

Según fuentes de la PNP, Nelson Enrique Ramírez Araguayan, de 30 años, era buscado por la Interpol por el asesinato de tres agentes en Anzoátegui, en Venezuela.

Tras su captura, los efectivos de la PNP encontraron en su poder un arma de fuego con la que, previamente, había disparado a una patrulla para evitar su detención.

El sujeto reconoció ante las autoridades peruanas haber asesinado a los tres efectivos venezolanos. Sin embargo, se justificó argumentando que fue en defensa propia.

"Ellos me iban a matar. Yo tenía un arma y ellos no me supieron revisar. Cuando me golpean y uno de ellos recibe una llamada, donde él dice 'aquí te lo llevo, espéramos por allá para entregártelo'. Yo estaba asustado, saqué mi arma y les disparé a los tres policías", dijo el extranjero.

Por otro lado, en el caso de la ciudadana ecuatoriana, Ramírez Araguayan negó haberla matado.

"Eso no es verdad. Yo por Ecuador simplemente pasé y en los registros de entrada dice que yo no me quedé. Lo de Venezuela no lo niego. Lo de Ecuador lo están haciendo para implicarme", dijo.

El sujeto se encuentra hasta el momento detenido en Chincha.