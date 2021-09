Cae presunto autor de asalto y robo a distribuidora de gaseosas en Chincha.

El hampa no logró salirse con la suya y cayó en las manos de una enardecida población y de la policía. El sábado, al promediar las 4 de la tarde tres sujetos ingresaron a un local de distribuidora de gaseosas del pasaje New York, se llevaron el dinero de la venta del día y para consumar su accionar realizaron disparos al aire. Pero, el plan no les fue perfecto y uno de estos fue reducido y quedó en calidad de detenido.

Las cámaras del negocio captaron la llegada de esta organización criminal que se abrió paso a punta de disparos. Los trabajadores y compradores tuvieron que refugiarse para no ser lastimados por estos hampones. En el video se observa que dos hacen de ´campanas´ y el otro que usaba una capucha ploma y buzo del mismo color ingresa al negocio para sustraer los billetes. El asalto y robo no duró más de 20 segundos.

Huida en operativo

Para escapar los facinerosos que esperaban afuera abordaron una mototaxi de color negra, mientras que el pillo que llevaba el botín salió corriendo con rumbo desconocido. Agentes de patrullaje motorizado de Los Halcones de la comisaría de Chincha comenzaron la búsqueda de los miembros de esta organización delictiva. En esas circunstancias se ubicó por inmediaciones de la Av. Arica a uno de los presuntos autores. Era el sujeto vestido de plomo.

La población que le seguía los pasos ayudó para evitar que el sospechoso escape. “Él ha sido”, “Todos lo hemos visto”, “desgraciado trabaja”, increpaban los testigos. Uno de ellos no toleró más la delincuencia y comenzó a propinarle varios golpes. Los policías trasladaron al sujeto hacia la Depincri, siendo identificado como Cristhian Alonso Gálvez Rojas, alias “El Huanaco”, a quien se le incautó un total de 3 mil soles.

El propietario de la distribuidora Carlos Humberto V.J. reconoció al detenido como una de las personas que participó en el atraco a su negocio. Para la policía Gálvez Rojas, sería además integrante de la banda “los raqueteros de Chincha”. Las investigaciones continúan para ubicar a los demás involucrados en el hecho delictivo ocurrido que desató el pánico en la zona de abastos de la provincia de Chincha.