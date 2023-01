Millonarias pérdidas económicas enfrenta la región Ica por el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, vía que lleva cuatro días tomada por radicales manifestantes, quienes impiden el desplazamiento de miles de pasajeros, abastecimiento de mercados, traslado de trabajadores, turismo, comercio, temas de salud y otros.

Sectores afectados

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, Luis Vila Gonzales, explicó que Ica registra anualmente una economía de 19 mil 400 millones de dólares, y por el bloqueo de la principal carretera vial, se estima que diariamente se genere un perjuicio económico de hasta 15 millones de dólares en el sector agroexportador, minería, turismo, comercio, industria, transporte y otros. Afectando al desarrollo económico del departamento iqueño que nuevamente enfrenta la radical medida del bloqueo de las pistas.

“Ica es un puente de articulación de todo el Perú en el sector transporte, turismo, industria, comercio y otros. Con respecto al paro que ya tiene cuatro días, no es con la misma metodología del paro del mes de diciembre del 2022 que si nos afectó ya que por en una semana se perdieron hasta 100 millones de dólares diarios por todo concepto. Para esta oportunidad la contundencia en cuanto a cantidad de manifestantes, no es de la magnitud del mes anterior, pero si han cumplido con su objetivo de bloquear la Panamericana Sur, ha significado aproximadamente 15 millones de dólares de perdida por día, afectando principalmente a los trabajadores que no se están desplazando a sus centros de trabajo, sobre todo a quienes trabajan en el sector agrario”, declaró.

Argumentó que si se realiza un análisis estadístico se puede evidenciar que las pérdidas económicas en diciembre del año pasado fueron de 100 millones de dólares y en cuatro días del 2022 son hasta 60 millones de dólares, lo que en conjunto significa un impacto negativo a escala regional de 160 millones de dólares en menos de un mes, producto del bloqueo de vías

Vila Gonzales advirtió que la toma de carreteras también ha causado que productores de cebolla en Pisco, no puedan cosechar su cultivo hacia el mercado nacional, además que las agroexportadoras se limiten a desplazar la producción de uva, que deben exportar a mercados internacionales, generando que los países importadores no apuesten por las cosechas a futuro.

“Hay despachos que no se han podido cumplir con empresas adjuntas, la pérdida es fuerte en el tema de la cebolla que no se puede sacar al mercado nacional y su campaña ya se perdió. Las otras frutas que son estacionales como la uva no se está cumpliendo con las cuotas asignadas, ya que las empresas negocian con un año de anticipación y pueden acordar la entrega de 500 contenedores por campaña para el extranjero, pero no se está cumpliendo y va a haber un desacredito en el mercado internacional, y el próximo año ya no van a contratar porque no hay cumplimiento. A los mercados internacionales no les interesa que problemas existen siempre se tiene que cumplir”, dijo.

En tanto, en la carretera Panamericana Sur, por el sector de San Joaquín, se evidenció una fila extensa de tráileres, cisternas y camiones de carga pesada, que aguardaban el desbloqueo de las vías para seguir su destino, que tenía en la mayoría como ruta final Lima. Los transportistas llevaban productos perecibles, como cebolla, papa, zapallo, otras unidades transportaban combustibles, y otros vehículos toneladas de productos. En todos los casos los conductores indicaron que ya no tenían dinero ni alimentos, además que debían soportar el inclemente sol y no podían asearse adecuadamente, también que no existían servicios higiénicos cercanos, por lo que temían enfermarse con el transcurrir de los días.

