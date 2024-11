Fueron reveladores los reportajes emitidos en el programa Punto Final, por un presunto caso de recorte de sueldo a un trabajador de la congresista María Agüero de Perú Libre. La suma de dinero en el caso “mochasueldos”, sería por más de 27 mil soles. Tras ello, la Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron una serie de allanamientos en despachos y viviendas de la parlamentaria, así como de sus asesores.

Avanza caso

En el dominical se dio a conocer que la legisladora presuntamente recortaría el sueldo a los empleados de su despacho. César Alexis de la Cruz Canales de 28 años, ex asesor de la legisladora y también militante de Perú Libre en el año 2022 transfirió al coordinador parlamentario en Arequipa, Edson Flores Valencia, la suma de 2800 soles en septiembre, S/ 1900 en octubre, S/ 1050 y S/ 2500 en diciembre. Mientras que en el año 2023 las transferencias fueron mayores por S/ 3400 en enero y 15 mil 500 soles en febrero del año pasado.

De acuerdo a “Punto Final”, se mostró que Edson Flores Valencia, coordinador de Agüero en Arequipa, recibió transferencias bancarias por 27 mil 150 soles de César de la Cruz, quien es acusado de recolectar el dinero que los trabajadores fueron obligados a entregar. Ante ello Agüero Gutiérrez asegura que a ella “no llega nada”.

Tras la grave denuncia, la Fiscalía de la Nación ejecutó el allanamiento en la vivienda de César de la Cruz, en la primera cuadra de la calle Loreto, en Ica. Hasta esa zona llegaron a las 8:00 de la mañana de ayer, agentes policiales de la Dirección de Inteligencia y Dirección contra la Corrupción PNP, en conjunto con un fiscal de la Fiscalía Penal Anticorrupción de Ica, quienes ingresaron al domicilio. El allanamiento duró hasta el mediodía.

En tanto, Juvenal Gutiérrez Zea, abogado de César de la Cruz, indicó que su patrocinado no se encuentra en Ica y se brindaron las facilidades para que las autoridades ejecuten la orden judicial.

“Son diligencias ordenadas por el Juzgado y se les ha brindado todas las facilidades del caso a la Fiscalía y Policía para que efectúen el allanamiento, registro, incautación y que no han encontrado absolutamente nada relevante. Mi patrocinado no se encuentra en Ica, está en Lima y libre, y de las otras personas hay detención preliminar. He venido por la intervención al domicilio, informo esta situación en lo que me compete”, declaró.

Cabe señalar que a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en conjunto con el Eficcop, también se ejecutó la diligencia de allanamiento del domicilio de la congresista María Agüero Gutiérrez, en el distrito de Breña (Lima). La diligencia fue de manera simultánea en las oficinas de Agüero en el Congreso de la República y dos inmuebles en Arequipa, forma parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

A la referida parlamentaria se le imputa el haber inducido a sus trabajadores a entregarles diversas sumas de dinero e incrementado injustificadamente su patrimonio en los últimos años.

VIDEO RECOMENDADO