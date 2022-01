Chincha: Aumenta demanda por atención en área de triaje Covid del René Toche

Desde que se inicio la semana en el hospital René Toche Groppo de Chincha se advierte un incremento en la demanda por atención en el área de triaje Covid. Según el director Hugo Medina Sessarego en un solo día se resuelven más de 400 consultas de personas que llegan con sospechas de presentar la infección, siendo necesario que se realice las pruebas de descarte correspondiente.

La primera semana de enero, en este nosocomio del Seguro Social de Salud, ya se notaba un incremento de consultas. Y con la llegada de la tercera ola el pico de atención diaria llegaba hasta las 100 atenciones. Pero, era solo el inicio del nuevo escenario de la pandemia, ya que, el lunes último las cifras comenzaron a dispararse. Los casos sospechosos que ingresaban por triaje diferenciado cada vez eran más.

“Hace una semana solo en esta área teníamos 100 atenciones al día y el día de ayer cerró en 400 atenciones”, menciona Medina. No obstante, no todas estás consultas necesitaron de prueba de descarte. Hubo grupos que de acuerdo con el criterio médico no se les practico hisopado. El director explicó que se siguen protocolos para realizar los tamizajes a los pacientes que lo ameritan.

Muestra de pacientes

En uno de los muestreos, realizado en al menos 131 personas, se detectó que 61 de ellos presentan infección por coronavirus. Medina dijo que se evaluó el estado de salud de los infectados y aquellos que presentaban saturación menor al 92%, pasaron a las áreas de hospitalización para continuar con el procedimiento de las tomas de placa y así observar el daño causado por el virus para iniciar tratamiento.

El director del Rene Toche refiere que en esta tercera ola del Covid-19 se denota cierta contención en aquellas personas que se han vacunado con las dos dosis. Ese factor genera que “los pacientes requieran menos necesidad de camas UCI, menos necesidad de oxígeno, y menos mortalidad”. En ese sentido, solicitó a la población que acuda a recibir la inmunización que corresponda por el rango de edad.