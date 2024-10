Cuatro menores de edad, entre 8 y 16 años, fueron atacados por una banda delincuencial en el asentamiento humano Buenaventura, en Chincha. Los agraviados permanecían en los exteriores de una vivienda de la zona, cuando aparecen los malhechores -según testigos- con arma de fuego aterran a las víctimas, pero la oportuna aparición de los vecinos evitó una tragedia en este lugar.

Delito en la zona

La noche del martes último, la cámara de seguridad de una vivienda, registra como un mototaxi de color azul y negro a la altura de los faros recorre por la calle 9, hasta llegar a la calle 2, en donde da la vuelta. En el interior, los ocupantes no eran precisamente pasajeros sino parte de una banda de raqueteros. Estos observan que los menores estaban desprotegidos y deciden atacar. Para eso, vuelven por la ruta inicial.

Uno de los menores se dispone a retirarse a su vivienda, y en esas circunstancias nota el retorno de los malandros a bordo del trimoto. Dos sujetos bajan raudos; uno de capucha negra y otro de blanco se lanza contra las jóvenes con la intención de apoderarse de sus celulares. Ellas, advertidas por su amigo comienzan a correr en dirección contraria, pero son alcanzadas por los sujetos, que atacan con ferocidad.

En el video se aprecia como una de las víctimas intenta ingresar a una vivienda para ponerse a salvo, pero la puerta no se abre y debe defenderse de su atacante. Este no tiene piedad y la sigue hasta que ella cae. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que salieron de inmediato a socorrer al grupo de menores de edad. A los delincuentes no les quedó otra opción que regresar al vehículo para darse a la fuga.

Los vecinos de Buenaventura están preocupados por lo ocurrido y temen que los facinerosos vuelvan a acatar a los menores de edad. Incluso como medida de prevención están acompañando a los niños a la escuela. En ese sentido, solicitan que tanto la policía como personal de servicio de serenazgo puedan realizar patrullaje por el sector, que colinda con la UPIS San Agustín y la carretera de ingreso al distrito de Alto Larán.

