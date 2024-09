Tienen entre 14 y 19 años y ya están involucrados en actividades ilícitas. La policía los identifica como los integrantes de la banda denominada “Los chacales de Pueblo Nuevo”, atrapados cuando escapaban en una mototaxi tras atacar a dos menores en la zona alta del distrito de Pueblo Nuevo. Durante el registro personal y vehicular se decomisó la réplica de un arma de fuego, al parecer, usada para intimidar a sus eventuales víctimas.

Hechos

La noche del viernes, una cámara de seguridad de un morador del lugar, capta el recorrido que realiza un trimoto de color amarillo, utilizado por delincuentes. La unidad pasa por una de las calles y los ocupantes al notar a sus eventuales víctimas deciden dar la vuelta. En el video se nota como una de las agraviadas comienza a correr para tratar de librarse del hampón. Pero, este la sigue de cerca.

El facineroso reduce a la joven con la intención de despojarla del celular, mientras sus compinches buscaban otras víctimas y luego regresan para transportar al agresor. Los vecinos alertados de la situación reportaron a la policía y serenazgo, indicando las características del vehículo menor en el que se desplazaban los malandros, con dirección al cercado del distrito de Pueblo Nuevo.

A la altura del jr. Arica la unidad de patrullaje integrado advierte el desplazamiento del trimoto de placa de rodaje 7742-9Y, siendo los ocupantes intervenidos. La caída de la banda juvenil inició con esta detención. Según informó la División Policial de Chincha, se realizó la retención de los menores T. I. C. T. (a) “Bebote”, J. A. D. B. (a) “Jeshu” y R. C. C. T. (a) “Beto” de 14, 16 y 15 años de edad respectivamente. También fue atrapado Eytan Aru Castilla (19).

Los cuatros fueron conducidos a la comisaría de Pueblo Nuevo, al igual que el mototaxi y la réplica de una pistola encontrada durante el operativo. La agraviada se acercó a la delegación para formular la denuncia respectiva. Ante las evidencias se procedió con dejar a disposición del Departamento de Investigación Criminal a los presuntos integrantes de “Los chacales de Pueblo Nuevo”, sindicados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio.

VIDEO RECOMENDADO