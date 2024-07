Richard, no recuerda sus apellidos, tampoco a su familia, ni el lugar de donde proviene. Él, medicamente está de alta, pero no tiene un lugar a donde ir y permanece desde hace 153 días en el área de psiquiatría del hospital San José de Chincha. Para intentar encontrar a sus parientes se solicitó la participación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) pero en las búsquedas todavía no aparece nadie de su parentesco.

Buscan a parientes

El director del nosocomio Edwin Reategui Sánchez indicó que el paciente fue traído para atención en Salud Mental por un vecino de Chincha, en acción solidaria, ya que, vivía en la calle en condición de abandono y no podía caminar. Con las terapias este hombre recuperó la movilidad en sus piernas, así como sus habilidades cognitivas. Dijo llamarse Richard, y recordaba ciudades como Ica, Chosica y El Agustino. De su familia no sabía nada.

Con el apoyo del RENIEC se intentó conocer su identidad por las huellas dactilares y en las dos ocasiones no arrojó ningún resultado. Al paciente de aproximadamente 50 años nunca lo han inscrito en la base de datos. El nosocomio pidió la intervención de la policía y se acaba de recopilar nuevas muestras para otro análisis que ayude a dar con sus parientes. Mientras llegan estás conclusiones Richard es cuidado por el personal de Salud Mental, esperando algún día estar con su familia.

