“Detenido hasta que duren las investigaciones”, ese es el escenario que de momento enfrenta un suboficial de tercera de la Policía Nacional, que presta servicio en la comisaría de Alto Larán, acusado por presuntamente realizar tocamientos indebidos a una mujer. Los hechos, según una fuente oficial, ocurrieron en el interior de una habitación, ubicada en el sector de Pilpa del distrito de Sunampe.

Investigación preliminar

El efectivo José C. C. involucrado en estos hechos se había reunido con una joven y juntos permanecían en un cuarto. Al parecer estaban solos en ese ambiente, en el que además se señala la existencia de bebidas alcohólicas. El policía y su acompañante comienzan a bailar y son en esas circunstancias que se habría producido los actos contra el pudor. La mujer no toleró la ofensa y salió del inmueble para formalizar la denuncia.

Tras está acusación se realizó la captura del suboficial, quien quedó en calidad de detenido en la comisaría de Sunampe. El caso pasó al fiscal adjunto Carlos Saravia Mesías de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, quien comenzó con las diligencias de ley tanto con la parte agraviada como con el denunciado, que al cierre del informe permanecía recluido.

José C. C. deberá de responder ante las autoridades por la acusación presentada en su contra. Y no solo enfrenta al Ministerio Público, sino además a la institución policial, ya que, ayer se dio cuenta a la División Policial de Chincha sobre la detención del suboficial involucrado en este deplorable acto. La fuente consultada refiere que seguirá en esas condiciones hasta que la fiscalía disponga su suerte.

Cabe indicar que en este mismo distrito se denunció hace una semana que un sujeto realizó tocamientos indebidos a una niña de 12 años. El acusado fue detenido por la policía y ante las evidencias halladas en su contra el fiscal de turno solicitó prisión preventiva, pero el juzgado no aceptó esta disposición y dejó en libertad al agresor sexual, hecho que es repudiado por el padre de la indefensa víctima.