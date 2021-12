Chincha: Escenifican pasajes de la vida y muerte de la beata Melchorita Saravia

El pueblo de Grocio Prado rindió homenaje a la beata Melchora Saravia Tasayco, “La Melchorita”. Ayer, con motivo de cumplirse un año más de su fallecimiento se celebró una misa en la iglesia San Pedro y en la víspera se realizó una puesta en escena sobre las acciones bondadosas de la religiosa hasta el día en que cayó enferma y tuvo que ser internada en el Hospital San José de Chincha donde murió un 4 de diciembre de 1951.

Los pasajes dejados por la denominada Sierva de Dios fueron evocados por un grupo de jóvenes que durante días ensayaron para recrear algunos de estos capítulos a la comunidad grociopradina y de otros distritos y ciudades del país que arriban cada año por su devoción. En esta escenificación se recordó el apoyo que brindaba la beata a las personas más necesitadas y la misión que emprendió para la construcción de la capilla.

Historia

Así también se recordó que La Melchorita enfermó, y pasó a ser hospitalizada. Los médicos observaron las lesiones y recomendaron que sea llevada a Lima. La religiosa no lo permitió. Ella, quería seguir en su tierra, y no ocasionar mayores gastos. Los historiadores locales narran que pese a las graves heridas que tenía en la espalda no se quejaba. Se dice incluso que anunciaba que iba a morir.

El 4 de diciembre a las 6y30 de la tarde de hace 70 años, Melchora Saravia Tasayco, pidió a las religiosas que la acompañaban que le pusieran la mortaja (vestidura en que se envuelve un cadáver para enterrarlo). A las 7 de la noche de aquel día se anunció que había fallecido. Los jóvenes escenificaron todas estas semanas que fueron contempladas por decenas de personas que visitan Grocio Prado para esta conmemoración.

Ayer, al recordarse un año más de esta partida, se realizó una misa en la iglesia San Pedro, que se edifica con el aporte de los fieles de La Melchorita. Los asistentes pudieron acceder al mausoleo en el que descansan los restos de la beata desde julio del 2007, en que se realizó la exhumación del Cementerio General de Chincha. Asimismo, recorrieron la morada de la Sierva de Dios que se mantiene a pesar de los años en el pasaje Peregrino.