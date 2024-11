Otra familia del distrito de Pueblo Nuevo está siendo atemorizada por sujetos de malvivir. Estos han dejado un aparato explosivo en su vivienda, sin importar el daño que pudieron causar de haber ocurrido la detonación. El caso sucedió a plena luz del día en el asentamiento humano 28 de Julio y se encuentra en proceso de investigación a cargo de la policía de la unidad especializada de la División Policial de Chincha.

Casos

Se presume que los facinerosos a bordo de un vehículo menor llegaron hasta este sector del populoso distrito, y arrojaron el objeto, que es similar a un cartucho de dinamita. Este aparato de color amarillo además estaba precintado. Los perpetradores tuvieron tiempo para encender la mecha de aproximadamente 25 centímetros y huyeron del lugar, imaginando que iba a ocurrir el estallido.

La casa atacada por esta organización es de precario material. Es decir, que ante el atentado no garantizaba la seguridad de las personas que se encontraban en el interior. Afortunadamente, el artefacto no detonó. Los vecinos al pasar por el lugar se percataron del aparato y reportaron a la comisaría del distrito, para que sea retirado e iniciar con las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. El caso se mantiene en reserva.

Con este ya son dos las familias de Pueblo Nuevo que son víctimas de la acción criminal en tan solo una semana. El primer episodio ocurrió en la av. San Martín en agravio de un comerciante. A esta persona le detonaron un explosivo en la puerta de su casa y no conformes con este acto los malandros regresaron para dejar otro artefacto, que por suerte no logró estallar. Además, dejaron una nota amenazante.

Al parecer detrás de este último hecho se encuentra una banda de extorsionadores que exigen a su víctima el pago de dinero para no atentar contra su familia y al no acceder él a sus demandas es que actuaron con las explosiones. Este evento no solo desató el pánico en esta arteria del populoso distrito, sino que también afecta la inversión local y podría dejar sin trabajo a varias personas.

