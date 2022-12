Conseguir el certificado que acredite que su hijo concluyó sus estudios en el nivel secundaria se ha convertido en un dolor de cabeza para Fabiola Pariona. Ella, desde el mes de mayo 2022 realizó el trámite ante el Centro de Educación Básica Alternativa – CEBA “Emprender”, pero hasta la actualidad no hay respuesta.

Impide estudio técnico

La ciudadana indicó que no consigue este documento indispensable para que su vástago continúe con la formación técnica que eligió. Pariona señala que acudió a la sede del CEBA, ubicado en la prolongación Luis Massaro, y siguió los pasos que le indicaron para gestionar el certificado. Entre estos pagar cerca de 100 soles.

La mujer refiere que se fijo un plazo de 20 días para resolver este pedido, pero pasado todos estos meses no existe todavía la atención a esta demanda. La denunciante agrega que ha visitado en reiteradas oportunidades el CEBA, y que pese a ello no hay todavía una respuesta positiva. Acusa que la han derivado a otra sede y que los números de contacto otorgados no dan solución.

Pariona menciona que su hijo el próximo año debe continuar con su estudio técnico, pero que no va ser posible si no consigue el documento que establezca el término del nivel secundaria. “Estoy pidiendo algo justo que es el certificado de estudios y no me lo dan”, cuestiona la madre.

